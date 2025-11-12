В Бразилии на климатический саммит ООН ворвались представители коренных народов Они протестуют против продажи природных ресурсов и земель Амазонии

Anderson Coelho / Reuters / Scanpix / LETA

На Международную климатическую конференцию ООН , проходящую в бразильском городе Белен, прорвалась группа протестующих из числа представителей коренных народов.

Десятки протестующих, прорвавших кордоны охраны, требовали принять меры по борьбе с изменением климата и защите лесов от вырубки. Некоторые держали плакаты с лозунгом «Наша земля не продается», пишет Reuters. «Мы хотим, чтобы наши земли были свободны от агробизнеса, нефтеразработок, нелегальных шахтеров и лесорубов», — сказал один из лидеров протестующих.

В ходе столкновений с демонстрантами пострадали двое охранников. Одного из них, по словам очевидцев, увезли на инвалидной коляске, он держался за живот. Другой рассказал Reuters, что получил удар по голове тяжелой барабанной палкой, брошенной из толпы.

В заявлении представителя ООН говорится, что группа протестующих прорвала ограждения на главном входе COP, в результате чего двое сотрудников службы безопасности «получили незначительные травмы». Бразильские и международные власти проводят расследование. Территория полностью безопасна, переговоры в рамках COP продолжаются, добавили в ООН.

Конференция ООН проводится в Бразилии впервые. Выбор места, как отмечает «Би-би-си», оказался спорным по ряду причин — в том числе из-за реакции жителей Амазонии, многие из которых критикуют ущерб, наносимый их дому из-за изменения климата и вырубки лесов.