«Не хочу бравировать, но не было ощущения, что нас победят» Вице-премьер РФ Юрий Трутнев утверждает, что под Угледаром стрелял из снайперской винтовки по бронемашине ВСУ

Юрий Трутнев, 2023 год Пресс-служба правительства РФ

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев утверждает, что во время поездки в самопровозглашенную ДНР участвовал в боевых действиях в районе Угледара. Об этом он заявил в интервью Z-проекту WarGonzo 6 ноября, российские СМИ обратили внимание на его заявление только сейчас.

«Военкор» Семен Пегов спросил у вице-премьера, почему один из полуразрушенных домов под Угледаром называют «домом Трутнева». Полпред президента ответил, что «работал из этого дома снайперским оружием», когда здание «не раз и не два» обстреливали украинские военные.

Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному, но не было ощущения, что кто-то нас победит. Ну, стреляла бээмпэшка (БМП — боевая машина пехоты — прим. «Медузы») от души. Сколько у них [экипажа БМП] боекомплект был, столько она и стреляла.

Потом я вышел на своих друзей в командовании, говорю: «Мужики, а можно бээмпэшку утихомирить?» Они мне говорят: «Нет, если бы был танк, мы бы ударили, а с бээмпэшой вы сами там разбирайтесь». Мы, конечно, удивились, но разобрались. Просто привезли в следующую поездку дрон и успокоили ее.

Трутнев отметил, что уже после захвата Угледара войсками РФ посетил этот район. По его словам, глядя на дом, где он укрывался, он подумал: «Господи, родной, тебя ж видно было со всех сторон. Что ж ты, дурак, там сидел?»

Вице-премьер РФ не уточнил, когда именно стрелял из снайперской винтовки по БМП. Российские СМИ неоднократно сообщали о поездках Трутнева в ДНР после начала полномасштабной войны (1, 2, 3), в том числе он посещал окрестности Угледара в феврале 2023 года. Тогда он привез снайперские винтовки Лобаева бойцам 155-й бригады морской пехоты (дислоцируется в Приморском крае).

«Военкор» Семен Пегов заявил, что Трутнев «работал из снайперской винтовки под Угледаром, где воевала легендарная 155-я бригада морпехов», но в какой период это произошло, не уточнил. Известно, что бригада находилась под Угледаром с лета 2022 года, морпехов отвели из этого района перед наступлением ВСУ в Курской области в августе 2024-го.

Больше о Трутневе

Царь и бог Дальнего Востока «Медуза» рассказывает историю вице-премьера Юрия Трутнева, который пытается подчинить себе самую сложную территорию в России

