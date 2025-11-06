Управление Следственного комитета по Бурятии объявило о раскрытии убийства трех человек, в числе которых — финалистка конкурса красоты «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. По версии следствия, убийца — бывший полицейский. Его имя СК не называет.

Конкурс «Миссис Бурятия — 2024» завершился 7 апреля. Буинова получила титул «Миссис топ-модель». 11 апреля она пропала. В марте 2025 года в гараже на окраине Улан-Удэ нашли ее тело. Там же обнаружили тело Станислава Норбоева. Буинова познакомилась с ним примерно за неделю до исчезновения. Предположительно, у них была личная связь. Буинова была замужем, у нее двое детей.

Как считают следователи, вечером 11 апреля 2024 года Буинова встретилась с Норбоевым на парковке у торгового центра. Она приехала на машине. Норбоев подсел к ней, и они провели в машине около часа. Их заметил подозреваемый в убийстве — и решил ограбить. Угрожая пистолетом, он заставил Буинову переехать на пустырь в промзоне за городом. Там он застрелил Буинову и Норбоева, забрал у них телефоны и украшения. Охранникам промзоны, которые пришли проверить, что происходит, он показал удостоверение сотрудника полиции.

Подозреваемый уехал с пустыря на машине Буиновой, потом он скрутил номера автомобиля и выбросил их. 13 апреля он одолжил машину у своего знакомого по фамилии Плюсин (его имя не называют), также работавшего в полиции, и на ней перевез тела в заброшенный гараж.

Плюсин, предположительно, знал или догадывался, что его знакомый имеет отношение к этому делу. Подозреваемый приехал к Плюсину, застрелил его и сжег машину. Потом он попытался застрелиться — его нашли раненым возле горящего дома. Позднее подозреваемый умер в больнице.

О подозреваемом известно, что ему 40 лет. Из полиции он уволился в 2021 году. В 2022-м, после начала полномасштабной войны России с Украиной, уехал с семьей в США, опасаясь мобилизации. Он не смог получить там статус беженца и найти работу. В конце концов семья вернулась в Улан-Удэ. Работы у подозреваемого не было. Долгов было много. Основным мотивом убийства следователи считают ограбление.