Найден бриллиант «Флорентиец» из сокровищницы семьи Габсбургов. Он более 100 лет считался утраченным. Оказалось, что императрица Цита спрятала его в Канаде

Глава семьи Габсбургов, Карл Габсбург-Лотарингский, сообщил, что бриллиант «Флорентиец» весом более 137 карат, который считался утраченным, несколько десятилетий хранился в банковском сейфе в канадской провинции Квебек, причем многие члены семьи, в том числе и он сам, об этом не знали. Об этом сообщили The New York Times и Der Spiegel 6 ноября.

Бриллиант, как и некоторые другие сокровища Габсбургов, вывезли из Австрии по поручению императора Австро-Венгрии Карла I в ноябре 1918 года, незадолго до падения Австро-Венгерской империи. Десятки экспонатов из императорской сокровищницы в венском Хофбурге переправили в Швейцарию. В список драгоценностей помимо «Флорентийца» попали бриллиантовая корона императрицы Елизаветы и оправа из бриллиантов с крупным изумрудом императрицы Марии Терезии.

До Габсбургов бриллиант «Флорентиец» принадлежал семье Медичи, правителям Флоренции. Его размеры схожи с грецким орехом, он светится желтым цветом. Считается четвертым по величине бриллиантом в мире, указывает Der Spiegel. На единственной существующей черно-белой фотографии этого бриллианта, сделанной до 1918 года, он изображен как часть шляпной броши.

«Флорентиец» в виде украшения для шляпной броши. Фотография сделана в конце XIX века Wikimedia Commons

Вскоре после падения империи появились слухи, что бриллиант исчез. Так, газета The Washington Post писала об этом уже в 1921 году. В тот год попытка Карла I вернуть себе власть в Венгрии закончилась неудачей. В последующие годы высказывались разные версии, что стало с бриллиантом: Габсбурги продали его за наличные, разрезав на части; передали слуге, который перевез его в Южную Америку, где он и находится; заложили, чтобы профинансировать попытку вернуть власть в Венгрии.

Высказывалась также версия, что бриллиант украли или переогранили, чтобы скрыть его происхождение. Такие предположения в том числе возникли, когда в 1981 году на аукционе появился желтый алмаз, примерно в два раза меньше по размеру, чем «Флорентиец».

Но на деле оказалось, что семья Габсбургов десятилетиями хранила бриллиант и другие драгоценности, держа эту информацию в тайне. Секрет не раскрывали из уважения к жене Карла I, императрице Ците. Она рассказала о местонахождении бриллианта только двум людям — своим сыновьям Роберту и Рудольфу, — и попросила, в качестве меры безопасности, не разглашать эту информацию в течение 100 лет после смерти Карла в 1922 году. По словам членов семьи, перед смертью братья передали эту информацию своим сыновьям. В следующие годы, когда кто-то спрашивал о бриллианте, семья отказывалась отвечать, желая сохранить драгоценность в тайне.

«Чем меньше люди знают об этом, тем выше безопасность», — сказал Карл Габсбург-Лотарингский. По его словам, сам он лишь недавно узнал о существовании драгоценности от своих двоюродных братьев. «На протяжении многих лет всех нас время от времени спрашивали об этом бриллианте. Я сам до недавнего времени даже не знал о существовании этого бриллианта, поэтому мне было легко честно отвечать на эти вопросы», — рассказал он.

Как пишет The New York Times, после падения империи семья Габсбургов перебралась в Швейцарию, откуда уехала в Португалию. После того, как Карл I умер от пневмонии на Мадейре, Цита и ее дети переехали в Испанию, а затем — в Бельгию. Когда нацисты аннексировали Австрию, семья начала опасаться, что Германия вторгнется в Бельгию, поэтому в 1940 году они переехали в США.

По словам членов семьи, императрица перевезла драгоценности в небольшом чемодане. В дальнейшем семья при помощи американцев переехала в Канаду и поселилась в провинции Квебек. В 1953 году Цита вернулась в Европу и оставила драгоценности на хранение в банке Квебека. Она умерла в Швейцарии в 1989 году в возрасте 96 лет.

Недавно семья Габсбургов собралась в банке в Квебеке, где драгоценности десятилетиями хранились в сейфе. Стоя рядом с двумя двоюродными братьями вокруг стола, Габсбург-Лотарингский открыл потрепанный чемодан, в котором лежали драгоценности, завернутые в пожелтевшую бумагу. Глава семьи, как и его двоюродные братья, впервые увидели бриллиант и другие сокровища. Кристоф Кёхерт из ювелирного дома A.E. Köchert (в прошлом императорский ювелир Австрии) подтвердил подлинность бриллианта.

Карл Габсбург-Лотарингский сообщил, что бриллиант «Флорентиец» должен стать частью траста в Канаде. Семья заявила, что хочет выставить бриллиант в канадском музее в ближайшие несколько лет. «Иногда его следует выставлять в Канаде, чтобы люди могли увидеть эти драгоценности», — сказал глава семьи. По его словам, бриллиант не планируют продавать.