Найден бриллиант «Флорентиец» из сокровищницы семьи Габсбургов. Он более 100 лет считался утраченным. Оказалось, что императрица Цита спрятала его в Канаде
Глава семьи Габсбургов, Карл Габсбург-Лотарингский, сообщил, что бриллиант «Флорентиец» весом более 137 карат, который считался утраченным, несколько десятилетий хранился в банковском сейфе в канадской провинции Квебек, причем многие члены семьи, в том числе и он сам, об этом не знали. Об этом сообщили The New York Times и Der Spiegel 6 ноября.
Бриллиант, как и некоторые другие сокровища Габсбургов, вывезли из Австрии по поручению императора Австро-Венгрии Карла I в ноябре 1918 года, незадолго до падения Австро-Венгерской империи. Десятки экспонатов из императорской сокровищницы в венском Хофбурге переправили в Швейцарию. В список драгоценностей помимо «Флорентийца» попали бриллиантовая корона императрицы Елизаветы и оправа из бриллиантов с крупным изумрудом императрицы Марии Терезии.
До Габсбургов бриллиант «Флорентиец» принадлежал семье Медичи, правителям Флоренции. Его размеры схожи с грецким орехом, он светится желтым цветом. Считается четвертым по величине бриллиантом в мире, указывает Der Spiegel. На единственной существующей черно-белой фотографии этого бриллианта, сделанной до 1918 года, он изображен как часть шляпной броши.
Вскоре после падения империи появились слухи, что бриллиант исчез. Так, газета The Washington Post писала об этом уже в 1921 году. В тот год попытка Карла I вернуть себе власть в Венгрии закончилась неудачей. В последующие годы высказывались разные версии, что стало с бриллиантом: Габсбурги продали его за наличные, разрезав на части; передали слуге, который перевез его в Южную Америку, где он и находится; заложили, чтобы профинансировать попытку вернуть власть в Венгрии.
Высказывалась также версия, что бриллиант украли или переогранили, чтобы скрыть его происхождение. Такие предположения в том числе возникли, когда в 1981 году на аукционе появился желтый алмаз, примерно в два раза меньше по размеру, чем «Флорентиец».
Но на деле оказалось, что семья Габсбургов десятилетиями хранила бриллиант и другие драгоценности, держа эту информацию в тайне. Секрет не раскрывали из уважения к жене Карла I, императрице Ците. Она рассказала о местонахождении бриллианта только двум людям — своим сыновьям Роберту и Рудольфу, — и попросила, в качестве меры безопасности, не разглашать эту информацию в течение 100 лет после смерти Карла в 1922 году. По словам членов семьи, перед смертью братья передали эту информацию своим сыновьям. В следующие годы, когда кто-то спрашивал о бриллианте, семья отказывалась отвечать, желая сохранить драгоценность в тайне.
«Чем меньше люди знают об этом, тем выше безопасность», — сказал Карл Габсбург-Лотарингский. По его словам, сам он лишь недавно узнал о существовании драгоценности от своих двоюродных братьев. «На протяжении многих лет всех нас время от времени спрашивали об этом бриллианте. Я сам до недавнего времени даже не знал о существовании этого бриллианта, поэтому мне было легко честно отвечать на эти вопросы», — рассказал он.
Как пишет The New York Times, после падения империи семья Габсбургов перебралась в Швейцарию, откуда уехала в Португалию. После того, как Карл I умер от пневмонии на Мадейре, Цита и ее дети переехали в Испанию, а затем — в Бельгию. Когда нацисты аннексировали Австрию, семья начала опасаться, что Германия вторгнется в Бельгию, поэтому в 1940 году они переехали в США.
По словам членов семьи, императрица перевезла драгоценности в небольшом чемодане. В дальнейшем семья при помощи американцев переехала в Канаду и поселилась в провинции Квебек. В 1953 году Цита вернулась в Европу и оставила драгоценности на хранение в банке Квебека. Она умерла в Швейцарии в 1989 году в возрасте 96 лет.
Недавно семья Габсбургов собралась в банке в Квебеке, где драгоценности десятилетиями хранились в сейфе. Стоя рядом с двумя двоюродными братьями вокруг стола, Габсбург-Лотарингский открыл потрепанный чемодан, в котором лежали драгоценности, завернутые в пожелтевшую бумагу. Глава семьи, как и его двоюродные братья, впервые увидели бриллиант и другие сокровища. Кристоф Кёхерт из ювелирного дома A.E. Köchert (в прошлом императорский ювелир Австрии) подтвердил подлинность бриллианта.
Карл Габсбург-Лотарингский сообщил, что бриллиант «Флорентиец» должен стать частью траста в Канаде. Семья заявила, что хочет выставить бриллиант в канадском музее в ближайшие несколько лет. «Иногда его следует выставлять в Канаде, чтобы люди могли увидеть эти драгоценности», — сказал глава семьи. По его словам, бриллиант не планируют продавать.