29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, в России и других странах проходит ежегодная акция «Возвращение имен», начатая в 2007 году . Как и прежде, в этот день люди собираются возле памятных мест, связанных с историей государственных преступлений, и зачитывают имена людей, убитых или репрессированных в годы советской власти. В 2025 году акция заявлена в 111 городах по всему миру. В списке есть девять российских городов, в том числе Москва, Новосибирск, Иркутск, Сыктывкар. К акции можно присоединиться (как именно — читайте в нашей инструкции). «Мемориал» ведет ее трансляцию. Акция будет идти весь день с 12:00 по московскому времени.

Возвращение имен 2025 | онлайн-трансляция Мемориал live

Читайте также

29 октября в России и других странах будут вспоминать жертв политических репрессий Вот как можно поучаствовать в «Возвращении имен» и поддержать организаторов акции

Читайте также

29 октября в России и других странах будут вспоминать жертв политических репрессий Вот как можно поучаствовать в «Возвращении имен» и поддержать организаторов акции

Фото на обложке: Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA