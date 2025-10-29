Курсанты первого курса морской технической академии на присяге в Кронштадте, 3 октября 2025 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Руководство военной академии связи имени Буденного не дает курсантам отчислиться по собственному желанию, отказываясь принимать их рапорты, сообщают «Важные истории» со ссылкой на рассказ одного из учащихся. По его словам, с такой же проблемой столкнулись еще около 20 его сокурсников. Подтверждения тому, что военные вузы не отпускают учащихся, журналисты также нашли в тематических чатах военнослужащих. Юристы говорят, что курсанты военных училищ сейчас фактически оказались в ловушке: контракты на службу, которые они подписывают после первого курса, нельзя расторгнуть, пока действует указ Владимира Путина о мобилизации.

В редакцию «Важных историй» обратился курсант военной академии связи имени Буденного Евгений (имя изменено), который пожаловался, что его «насильно удерживают», не принимая рапорт об отчислении.

В военную академию Евгений, как рассказывают «Важные истории», поступил летом 2025 года, но уже через месяц решил уйти. «Я передумал учиться, потому что увидел совершенно другой мир по сравнению с тем, что нам рассказывали на агитации», — поясняет он.

По словам Евгения, вначале его рапорт проигнорировали под предлогом того, что ему «нужно время на адаптацию», затем ответили, что рассмотреть его смогут «только осенью». В итоге ему удалось отчислиться, как пишут «Важные истории», прямо перед публикацией материала — то есть к концу октября. По словам курсанта, помогли «постоянное давление со стороны родственников» и его собственные проблемы со здоровьем. Других подробностей не приводится.

Евгений утверждает, что рапорты об отчислении написали еще около 20 курсантов академии. Их имена он не назвал. «Важные истории» изучили тематические чаты военнослужащих в телеграме и нашли в них подтверждения тому, что военные вузы затягивают рассмотрение просьб об отчислении. Курсант первого курса военной академии Росгвардии рассказывал, что у него отказались принять рапорт. Еще один учащийся отмечал, что поводом для отчисления не станет даже неуспеваемость курсанта. «Будут натягивать по всем предметам», — цитируют его сообщение журналисты.

О «пачках рапортов», обращают внимание «Важные истории», писал «военкор» Александр Сладков еще год назад. В своем посте он утверждал, что конкурс в одно из военных училищ в 2025 году составил 0,8 человека на место, отмечая, что раньше было 20 человек на место — «и не поступить». «Так и те, кто вот сейчас поступил, пачками пишут рапорта с просьбой отчислить и отпустить домой. Их вызывают на учебный совет, слезно просят остаться. Это ж каких командиров мы хотим из этих людей вырастить», — писал Сладков.

Курсанты военных училищ на первом курсе считаются военнослужащими по призыву по принципу — два дня учебы за один день срочной службы. После первого курса они подписывают контракт о прохождении военной службы. И хотя эти контракты подразумевают пять лет службы, сейчас на них распространяется указ о «частичной» мобилизации, говорят юристы. Они поясняют, что курсанты таким образом оказываются «в ловушке»: контракты становятся фактически бессрочными, расторгнуть их до окончания действия мобилизации нельзя. «После первого курса — только уходить в . Либо комиссование по здоровью, что практически нереализуемо», — говорит директор «Школы призывника» Алексей Табалов.