При отступлении армии Наполеона из России в 1812 году погибли 300 тысяч французских солдат — в результате сражений, обморожения, нехватки еды и из-за болезней. Спустя 200 лет ученые выяснили, каких именно болезней. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.

Из многочисленных исторических документов известно, что в наполеоновской армии распространялись инфекционные болезни, переносимые вшами. В 2006 году это было впервые подтверждено экспериментальным методом — ученые выделили ДНК из почвы в месте захоронения погибших и с поверхности зубов солдат наполеоновской армии, чьи тела были эксгумированы из братской могилы в Вильнюсе. Ученые обнаружили следы бактерий Rickettsia prowazekii, которая является возбудителем сыпного тифа, и Bartonella quintana, возбудителя траншейной лихорадки.

В 2006 году уровень технологий не позволял сделать более глубокое исследование ДНК. Теперь ученые решили вернуться к изучению образцов, чтобы выяснить, какие еще заболевания были у солдат отступающей из России армии Наполеона. Авторы работы использовали метод высокопроизводительного секвенирования, который позволяет идентифицировать даже сильно поврежденную ДНК.

Ученые изучили останки 13 французских солдат. В образцах четырех из них были найдены фрагменты ДНК возбудителей паратифа (Salmonella enterica subsp. enterica), еще в двух — фрагменты генома возбудителей возвратного тифа (Bartonella quintana). Ранее ученым не было известно, что эти болезни были распространены в армии Наполеона.

Как пишут авторы статьи, сами по себе возвратный тиф и паратиф не обладали высоким уровнем летальности, но из-за холода и нехватки продовольствия они могли привести к большому количеству смертей.

Возбудителя сыпного тифа при этом в исследуемых образцах не нашли. Ученые отметили, что это не противоречит результатам исследований 2006 года, так как выборка образцов в новой работе была слишком мала. По этой же причине пока невозможно сделать вывод о том, насколько широко были распространены в армии Наполеона паратиф и возвратный тип этого заболевания.

Диаграмма Шарля Минара, показывающая постепенную гибель «Великой армии» Наполеона в ходе его российского похода. Толщина линий отражает численность армии в разных точках движения на Москву (бежевым) и обратно (черным) за Неман. В нижней части диаграммы показана средняя температура в ходе обратного движения войска. Wikimedia Commons