В Сирии возрождается «Исламское государство», разгромленное восемь лет назад Боевики сменили тактику: они не носят форму, не вывешивают черные флаги и действуют небольшими ячейками, устраивая засады на дорогах

«Исламское государство», разгромленное в Сирии в 2017 году, начало возрождаться на фоне сокращения американского присутствия в стране, утверждает The Wall Street Journal. Журналисты издания провели неделю в расположенной на северо-востоке Сирии провинции Дейр-эз-Зор, которая стала основным прибежищем для боевиков ИГ после их разгрома, а также поговорили с командирами военных сил США и Сирийских демократических сил (СДС) в регионе. Тактика боевиков изменилась: они больше не носят форму и действуют небольшими ячейками, устраивая засады на военных СДС на дорогах.

«Исламское государство» возникло в 2003 году в Ираке после американского вторжения и воспользовалось нестабильностью, вызванной в Сирии, чтобы захватить обширные территории. В 2014 году ИГ провозгласило халифат и в период расцвета контролировало территорию с населением от 8 до 12 миллионов человек.

В 2017 году США вместе с союзниками и Сирийскими демократическими силами ( ) выбили ИГ из его столицы Ракки, вынудив остатки группировки отступить в провинцию Дейр-эз-Зор. После ожесточенных боев тысячи боевиков и членов их семей сдались. Многие с тех пор находятся в лагерях, а оставшиеся «растворились в сочувствующих суннитско-арабских сообществах и пытаются восстановиться», пишет WSJ.

В крупнейшем сирийском лагере для беженцев живут около 50 тысяч человек. По сути, это тюрьма, в которой жертвы ИГИЛ оказались заперты вместе с боевиками Шансов выбраться из нее у узников практически нет

В декабре 2024 года в Сирии был свергнут режим Башара Асада, и к власти пришла группировка во главе с ее лидером Ахмадом аш-Шараа. В 2025 году США начали сокращать свое военное присутствие в стране. С апреля Вашингтон вывел около 500 из двух тысяч американских военнослужащих, находившихся в Сирии, и закрыл несколько баз — или передал их под контроль СДС. В ближайшие месяцы, как заявили в Пентагоне, численность контингента может снизиться до менее чем тысячи человек. Большая часть военных выведена именно с востока страны.

Командиры американских и курдских сил говорят, что «Исламское государство», превратившись в «децентрализованное мобильное подполье», воспользовалось сокращением американского присутствия и крахом режима Асада для того, чтобы вербовать новых бойцов и расширять свое влияние. «Вывод американских войск вдохновляет ДАИШ (другое название ИГ — прим. „Медузы“)», — говорит один из высокопоставленных командиров СДС Горан Тель Тамир.

Корреспонденты WSJ вместе с патрулем СДС, состоящим более чем из 20 машин, посетили город Хаджин, который раньше был главным оплотом ИГ. За день до их приезда здесь произошло нападение на двух солдат курдских сил, которые ехали по улице на пикапе. Боевики «Исламского государства» на мотоциклах открыли огонь из автоматов Калашникова и убили обоих военных. Владелец магазина, находящегося неподалеку от места нападения, говорит, что это первая атака ИГ на этой дороге. «Мы все боимся. Они вернулись в наш город», — добавил он.

После свержения режима Асада и бегства армии «Исламское государство» вооружилось, захватив склады с оружием. Удерживать территорию, как пишет WSJ, группировка не способна — но она способствует росту беззакония, усиливая напряженность в Сирии.

К августу 2025 года боевики ИГ, по данным Сирийских демократических сил, совершили 117 атак на северо-востоке Сирии — больше, чем за весь 2024 год, когда было 73 атаки. Многие нападения на северо-востоке пришлись на провинцию Дейр-эз-Зор, где сосредоточено большинство из примерно трех тысяч боевиков ИГ в стране. Их целями становятся военные и командиры СДС. В мае боевики 20 раз атаковали патрули СДС и убили 10 солдат. В августе были убиты как минимум семеро военных СДС, из которых пятеро — в один день.

В марте командир военного совета СДС в Хаджине Хабат Шайди возглавлял колонну из четырех машин, направлявшихся на проверку блокпостов. Боевики ИГ, скрывавшиеся в домах по ходу следования колонны, выпустили по ней три гранаты из РПГ. Двое солдат были тяжело ранены, сам Шайди получил легкое ранение. Позже в тот же день ему позвонили на мобильный телефон. Голос в трубке сказал: «Неверный. Ты выжил. В следующий раз мы тебя убьем».

По словам командиров СДС, тактика боевиков «Исламского государства» изменилась. Они больше не носят форму и не вывешивают черные флаги. Большинство из них — сирийцы, что позволяет им легко сливаться с местным населением. Действуют они в основном небольшими спящими ячейками, иногда в каждом городе таких несколько, но друг о друге они не знают. Ячейки получают приказы устраивать засады и устанавливать на дорогах самодельные взрывные устройства. «Они полагаются на маленькие группы — четыре или пять человек для одной операции. Таким образом, они экономят много денег. У каждого есть один автомат Калашникова и одно взрывное устройство», — рассказывает представитель отрядов народной самообороны в составе СДС Сиыменд Али.

Помимо этого, боевики занимаются вымогательством. Нефтяной инвестор Мухаммад аль-Бу Хердан из города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор рассказывает, что однажды ему позвонили и потребовали закят — исламский налог в размере тысячи долларов. По его словам, в Дибане, где у ИГ много сторонников, это обычная практика. К нему в дом пришел человек в маске и забрал наличные. Спустя два месяца ему позвонили из другой ячейки ИГ и снова потребовали закят. Когда аль-Бу Хердан сказал, что уже заплатил, ему начали угрожать. Позже он заметил двух мужчин на мотоцикле у ворот своей нефтеперерабатывающей установки. «Как только я их увидел, я понял, что они пришли за мной. Я развернул машину и быстро уехал. Они начали стрелять», — рассказывает аль-Бу Хердан. Один из его рабочих был убит. Сам аль-Бу Хердан закрыл установку и бежал в Хаджин. По словам представителя СДС, они получают множество сообщений о подобных случаях вымогательства.

Что такое «Исламское государство»? Вопросы про ИГ, которые стыдно задавать

Министерство информации Сирии признало, что «существует пробел в обеспечении безопасности» из-за того, что силы правительства ограничены и оно не контролирует все территории. Однако силам безопасности, как утверждают в министерстве, удалось ликвидировать ячейки ИГ в Дамаске и предотвратить запланированные атаки.

Нынешний лидер Сирии, временный президент Ахмад аш-Шараа ранее был связан с «Исламским государством», затем перешел на сторону «Аль-Каеды», но в итоге, как пишет WSJ, «отрекся от экстремизма» во время борьбы за контроль над страной. Однако недоверие к нему сохраняется — некоторые командиры СДС сомневаются, действительно ли бывшие джихадисты в составе правительства отказались от своей радикальной идеологии, что, по их мнению, дает боевикам ИГ возможность действовать свободно. «Эти утверждения продиктованы политическими мотивами и не имеют под собой никаких оснований», — заявили в министерстве информации Сирии.

Еще недавно за поимку Ахмада аш-Шараа давали награду. Теперь он признанный лидер Сирии, с которым встречаются главы западных стран Как бывший боевик устроил всех в новой роли? И что угрожает его власти?

