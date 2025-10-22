Bjorn Larsson Rosvall / AFP / Scanpix / LETA

Победителем чемпионата Швеции по футболу (Аллсвенскан) в сезоне 2025 года стал клуб «Мьелльбю» из деревни, население которой — полторы тысячи человек.

«Мьелльбю» стал чемпионом за три тура до финиша. В понедельник, 20 октября, команда обыграла «Гетеборг» со счетом 2:0 и оторвалась от идущего вторым «Хаммарбю» на 11 очков. Перед началом чемпионата букмекеры давали на победу «Мьелльбю» коэффициент 150 — то есть вероятность этого успеха оценивалась менее, чем в 1%. Бюджет «Мьелльбю» составляет лишь 15% от бюджета «Мальме» — самого богатого клуба Швеции, выигрывавшего Аллсвенскан два последних года. В этом сезоне «Мальме» за три тура до конца идет на четвертом месте, уступая «Мьелльбю» 21 очко.

Игроки «Мьелльбю» после победы над «Гетеборгом», обеспечившей им первое место в чемпионате Bjorn Larsson Rosvall / TT / EPA / Scanpix / LETA

«Мьелльбю» играет домашние матчи в рыбацком поселке Хеллевик, который находится на юге Швеции в провинции Блекинге. Население поселка в 2023 году составляло всего 1485 человек, при этом домашний стадион «Мьелльбю» вмещает 6750 зрителей. На домашние матчи клуба обычно съезжаются болельщики со всего региона.

Клуб был основан в 1939 году и на протяжении большей части своей истории выступал в низших лигах. В 2016 году «Мьелльбю» был на грани банкротства и до 2018 года играл в третьем по силе футбольном дивизионе Швеции. До сих пор лучшим достижением клуба было пятое место в Аллсвенскан в 2020 и 2024 годах.

Фильм-отчет об одной из выездных игр «Мьелльбю» Mjällby AIF

Как рассказывал агентству Reuters помощник тренера Карл Аксум, подъему клуба в условиях ограниченного бюджета поспособствовал подход, который часто используют другие небогатые команды. «Мьелльбю» сосредоточился на поиске молодых неизвестных игроков в Скандинавии, с которыми заключал дешевые контракты, и контроле их профессионального роста в рамках используемой тренерами тактической схемы.

Местный журналист Эрик Хаджич, освещающий игру команды на протяжении последних пяти лет, в разговоре с журналистами CNN отметил, что еще одним преимуществом «Мьелльбю» является высокий командный дух — из-за того, что практически все игроки и болельщики хорошо знакомы друг с другом. «Главный тренер — директор местной школы, а скаут работает почтальоном. Эти слабости стали главными достоинствами», — считает журналист.

Спортивный директор Хассе Ларссон в молодости сам отыграл за «Мьелльбю» девять лет. На должность директора он пришел в 2016 году, когда клуб играл в третьей лиге и был на грани банкротства, и первые три года работал бесплатно. Многие игроки и члены штаба также были вынуждены подрабатывать на других работах, так как «Мьелльбю» не имел возможности платить им большие зарплаты.

Главный тренер клуба, 59-летний Андерс Торстенссон, большую часть жизни работал директором школы. Одновременно он тренировал клубы низших лиг. На должность главного тренера «Мьелльбю» он впервые пришел в 2021 году — за неполный сезон он вывел команду в высший дивизион, однако по его окончании решил вернуться в школу. В 2023 году он вернулся в клуб — и уже через полгода вывел его в финал Кубка Швеции, а в 2024 году команда повторила свой лучший на тот момент результат в Аллсвенскан — пятое место.

Это третий случай в европейском футболе за последние 15 лет, когда чемпионат выиграл аутсайдер, шансы на победу которого перед началом турнира считались очень теоретическими. В сезоне 2011/2012 чемпионат Франции выиграл «Монпелье», в сезоне 2015/2016 победителем английской Премьер-лиги стал «Лестер».

Оба клуба не смогли закрепить успех. «Монпелье» после победы в чемпионате за прошедшие 13 лет ни разу не поднимался выше шестого места и не попадал в еврокубки. «Лестер» в конце 2010-х годов дважды финишировал в АПЛ пятым и даже играл в полуфинале Лиги конференций, однако впоследствии вылетел из английской Премьер-лиги и текущий сезон проводит в .