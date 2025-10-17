«Я к вам лечу поставить знамя и объявить войне войну» Иван Дорн выпустил (долгожданный!) альбом «Дорндом». На русском языке. И со своей лысиной на обложке
Украинский музыкант Иван Дорн в день своего 37-летия выпустил новый альбом «Дорндом».
Это его первый студийный альбом с 2017 года — и первая за 11 лет пластинка на русском языке. Певец называет «Дорндом» «аудиоспектаклем» и «путешествием внутри моей головы». На обложку диска Иван поместил фотографию собственной лысины.
Изначально «Дорндом» должен был выйти весной 2022 года, но тогда выход диска отменили из-за полномасштабной российско-украинской войны.
Альбом доступен на всех стриминговых сервисах, причем и российских тоже («МТС Музыка», «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «Звук»).
Вот что сам Дорн рассказал о новой пластинке:
«Дорндом» — это путешествие внутри моей головы… Головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами. Здесь нет никаких ответов… Есть состояние. С 21-го года текста не менялись. На русском… Хотелось написать нечто живое и долгоиграющее — вне времени.
Получился альбом о моей/нашей зрелости… О скорости жизни, за которой я не успеваю, о моих непрожитых жизнях; о поиске границ нормальности; о поиске себя; об искренности; о нас с вами…
И, главное, о том, что ядро ребячества внутри меня никуда не девалось и не денется до конца моих дней.
Одной из программных композиций-манифестов «Дорндома» можно назвать трек «Дебошир».
Вот цитата их него:
- Обычный день меня родивший
- Поставил красное пятно
- На календарь
- Из черных чисел
- Что заминировали все
- Всем городам
- Спалившим совесть
- В кострах из западных валют
- Я к вам лечу поставить знамя
- И объявить войне войну.
- ***
- И зазвенит под фейерверки
- На радиоволнах
- Мой хриплый звон вонзится в воздух
- И вытрет слезы на глазах
- Конечно, мир не так чудесен
- Все упразднили волшебство
- Но я спасу ваш скучный вечер
- Только верните микрофон.
В выходу альбома также вышло видео — в нем Дорн гуляет по улицам Парижа, где сейчас постоянно живет.
Накануне выхода альбома музыкант дал два больших интервью — Зинаиде Пронченко и Юрию Дудю.