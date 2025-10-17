«Я к вам лечу поставить знамя и объявить войне войну» Иван Дорн выпустил (долгожданный!) альбом «Дорндом». На русском языке. И со своей лысиной на обложке

Украинский музыкант Иван Дорн в день своего 37-летия выпустил новый альбом «Дорндом».

Это его первый студийный альбом с 2017 года — и первая за 11 лет пластинка на русском языке. Певец называет «Дорндом» «аудиоспектаклем» и «путешествием внутри моей головы». На обложку диска Иван поместил фотографию собственной лысины.

Изначально «Дорндом» должен был выйти весной 2022 года, но тогда выход диска отменили из-за полномасштабной российско-украинской войны.

Вот что сам Дорн рассказал о новой пластинке:

«Дорндом» — это путешествие внутри моей головы… Головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами. Здесь нет никаких ответов… Есть состояние. С 21-го года текста не менялись. На русском… Хотелось написать нечто живое и долгоиграющее — вне времени.

Получился альбом о моей/нашей зрелости… О скорости жизни, за которой я не успеваю, о моих непрожитых жизнях; о поиске границ нормальности; о поиске себя; об искренности; о нас с вами…

И, главное, о том, что ядро ребячества внутри меня никуда не девалось и не денется до конца моих дней.

Одной из программных композиций-манифестов «Дорндома» можно назвать трек «Дебошир».

Вот цитата их него:

Обычный день меня родивший

Поставил красное пятно

На календарь

Из черных чисел

Что заминировали все

Всем городам

Спалившим совесть

В кострах из западных валют

Я к вам лечу поставить знамя

И объявить войне войну.

***

И зазвенит под фейерверки

На радиоволнах

Мой хриплый звон вонзится в воздух

И вытрет слезы на глазах

Конечно, мир не так чудесен

Все упразднили волшебство

Но я спасу ваш скучный вечер

Только верните микрофон.

В выходу альбома также вышло видео — в нем Дорн гуляет по улицам Парижа, где сейчас постоянно живет.

Ivan Dornʼs dorndom Ivan Dorn

Накануне выхода альбома музыкант дал два больших интервью — Зинаиде Пронченко и Юрию Дудю.

