Американский Центр стратегических и международных исследований выпустил доклад, в котором рассматривает четыре вероятных сценария развития российско-украинской войны: российский прорыв и коллапс украинской обороны; «вечная война»; прекращение огня по договоренности; полноценный мирный договор. Одна из авторов доклада, старший научный сотрудник центра Мария Снеговая, в интервью подкасту The Naked Pravda, который выпускает англоязычная «Медуза», отметила, что наиболее вероятным представляется сценарий «вечной войны». Вот что она об этом сказала (послушать подкаст целиком можно здесь).

О логике Кремля

Российская политическая система и правящие круги России не склонны пересматривать свои исходные убеждения. Если бы они умели это делать, возможно, война 2022 года вообще бы не началась. Ведь еще агрессия России против Украины в 2014 году показала, насколько ошибочными и предвзятыми были представления Кремля об Украине. Украинцы в большинстве регионов вовсе не стремились встречать российскую армию с распростертыми объятиями. Уже тогда Кремль столкнулся с огромными трудностями, пытаясь «воспламенить» восточные и южные регионы Украины, как он планировал.

Можно было бы подумать, что после первоначальной неудачи в попытке подчинить Украину, вернуть ее в сферу влияния России, в кремлевских кругах произойдет переоценка. Но вместо этого в 2022 году мы увидели, как Кремль лишь удвоил усилия для достижения тех же целей — на этот раз начав полномасштабное вторжение, рассчитывая, что украинцы встретят российскую армию с радостью. Как известно, российские военные даже привезли с собой парадную форму, которую собирались надеть, если им удастся захватить Украину в первые недели.

Ничего такого, разумеется, не произошло, но даже это не изменило стратегическую логику Москвы. Изменился лишь тактический подход. И действительно, Кремль внес множество корректировок в свое планирование, чтобы обеспечить способность вести долгую войну. Изначально он не был к этому готов — ни по численности войск, ни по экономической модели.

Стратегические цели остались прежними, и с тех пор разворачивается более или менее та же динамика. К сожалению, нынешнее руководство Кремля, судя по всему, не способно радикально изменить свое мировоззрение и методы, если только не столкнется с действительно катастрофическими последствиями, которые сделают продолжение войны невозможным.

Нужно также отметить, что российское руководство, к сожалению, унаследовало во многом советское восприятие мира — основанное на представлениях о «сферах влияния», антагонизме с Западом, претензиях России на значительную часть Европы и праве вето или, по крайней мере, особой роли в архитектуре европейской безопасности. Все это часто не соответствует реальной мощи, которой располагает Россия. Таким образом, нынешняя война — это, по сути, попытка Москвы восстановить хотя бы часть своего былого могущества, которое, по ее мнению, было «несправедливо утрачено» в результате распада Советского Союза. Мы надеемся, что Кремль потерпит поражение в этой попытке — но это еще предстоит увидеть.

О наиболее вероятном сценарии развития событий

На фоне усилий по достижению перемирия с Россией остается недооцененным тот факт, что, скорее всего, нас ожидает в ближайшем будущем «вечная война» — затяжной конфликт относительно низкой интенсивности.

Эта динамика во многом схожа с нынешней ситуацией, только предполагает более серьезную стабилизацию фронта. Россия продолжает медленно продвигаться вперед, но ей до сих пор не удалось достичь даже первоначальной цели — полностью занять Донецкую область. Ей еще предстоит захватить около 25–30% территории. Тем не менее, наступление продолжается.

Так называемая «вечная война» предполагает относительную стабилизацию фронта, когда основная активность сводится к артиллерийским обстрелам, дронам и ударам вглубь территории без решительных наступлений.

Сейчас Россия, как известно, все еще пытается прорваться и достичь значительного успеха на украинской территории. Но в этом сценарии Россия, вероятно, осознает невозможность крупного прорыва и переключается на тактику постоянных воздушных атак, то есть стратегию террора против Украины. То есть смиряется с тем, что территориальные задачи невыполнимы, но при этом добивается долгосрочной цели — не допустить вступления Украины в ЕС и НАТО, превратив ее в «подвешенное» государство с ослабленной экономикой, с подорванной волей Запада к поддержке и без шансов на приток иностранных инвестиций и развитие. Именно таков замысел Кремля.

К сожалению, этот вариант остается вполне вероятным и сравнительно дешевым для Москвы. Она явно не способна достичь значительных территориальных успехов, но регулярные воздушные удары вполне осуществимы — особенно с нынешними объемами производства дронов. Они недорогие, против них пока нет надежной защиты, и, к сожалению, это нужно учитывать, когда мы думаем о будущем Украины.

Мы также утверждаем, что европейские и западные союзники должны принимать этот сценарий во внимание при планировании долгосрочной поддержки Украины.

