«США и Европе надо извлекать уроки, если они не хотят отстать» Российская армия многому научилась за время войны с Украиной. Главное из статьи Foreign Affairs

Учения российских военнослужащих в оккупированном Луганске Александр Река / ТАСС /

Россия извлекла уроки из своих неудач в войне с Украиной: начиная с 2022 года она систематически занималась анализом боевого опыта, «незаметно создав сложную экосистему обучения, которая включает в себя оборонную промышленность, университеты и военнослужащих всех званий», пишет старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Дара Массикот в своей статье в Foreign Affairs.

По ее мнению, российская армия выйдет из этого конфликта с обширным опытом и четким представлением о будущих боевых действиях, и она уже делится этим опытом с Китаем, Ираном и КНДР.

«Россия продолжит испытывать трудности из‑за проблем с дисциплиной и производством самого современного оборудования. Но она будет так же готова к новым способам ведения войны, как и любое другое государство, несмотря на ограничение ресурсов. Вашингтону и европейским столицам, если они не хотят отстать, надо начать учиться на войне в Украине, а не отворачиваться от нее. Вместо того, чтобы отмахиваться от этого, им нужно изучить опыт России», — подчеркивает Массикот.

В своей статье Массикот отмечает, что с первых дней вторжения в Украину Россия должна была адаптироваться к обстоятельствам в условиях мощных украинских контратак. Первым этапом такой адаптации она называет «неформальный» обмен знаниями — от подразделения к подразделению, от солдата к солдату. В частности, российские военные усиливали защиту транспортных средств, осваивали новые методы маскировки и тактику штурма малыми группами. Когда стало ясно, что война затягивается, это превратилось в системный процесс — «военный опыт изучают, и его результаты используют во всей армии для повышения эффективности».

Изменения коснулись и военно-промышленного комплекса. В первые месяцы войны российская техника регулярно давала сбои из-за плохого обслуживания и дефектов в производстве. В первый год войны, как пишет автор статьи, оборонной промышленности мешали медлительность, устаревшие правила и отсутствие связи между производителями и фронтом. Но затем эту ситуацию удалось выправить. Например, Минобороны смягчило свои рекомендации, чтобы сократить сроки исследований и разработок. Оборонные компании отправляли своих сотрудников в оккупированные районы Украины для ремонта техники и анализа ее работы. Кремль также запустил программы по интеграции гражданских университетов и исследовательских центров в оборонные проекты. Кроме того, улучшена координация военных и гражданских инженеров на полигонах и в учебных частях. Эти изменения, как пишет Массикот, позволили России начать сокращать технологическое преимущество, которым обладал Киев.

Изменилась и подготовка военных, отмечает автор статьи. В программы подготовки вносят актуальные изменения — военных отправляют на учебные полигоны, а некоторые раненые военнослужащие становятся штатными инструкторами. Изменения были внесены и в обучение младших офицеров. Теперь их учат командованию малыми подразделениями из-за важности штурмовых операций, а также тому, что страны НАТО называют «планированием миссий», то есть операциям без централизованного указа командования.

Массикот при этом отмечает, что программы подготовки остаются разрозненными. В основном военных учат сражаться в составе небольших штурмовых групп при поддержке беспилотников. Обучение все еще остается краткосрочным, поэтому солдаты плохо подготовлены к выполнению боевых задач.

«Москва разработала новые способы применения дронов для обнаружения и убийства украинских солдат и поражения объектов, превратив некогда слабую сторону в сильную. Построены более совершенные ракеты и созданы более выносливые и мощные бронетанковые системы. Младшим командирам дают больше свободы в планировании. Армия теперь способна меняться в ходе этой войны, а также готовиться к будущим конфликтам с применением высоких технологий», — приходит к выводу Массикот.

Она отмечает, что Украина столкнется с еще более частыми атаками дронов. Ракет, которые прорывают украинскую ПВО, тоже станет больше. Это не приведет к «драматическим прорывам» на фронте, но «Москва продолжит медленное продвижение в Донбассе, надеясь, что НАТО устанет от конфликта».

