Благотворительный фонд «Комитет против пыток» выпустил короткометражный (и очень грустный) мультфильм «Интервью» — о том, к чему приводит нежелание замечать пытки. Его озвучили актеры Варвара Шмыкова и Никита Кукушкин. Персонажи мультфильма — мозг, глаза, рука, нога, ухо и другие органы и части тела, которые выдают весь набор типичных реакций людей на тему пыток: «ну к чему это обсуждать, и так жить сложно, а тут вы с такими темами», «значит, есть за что», «их жалко, но всех не спасешь», «ну не убили же» — и так далее. 47% россиян считают применение пыток допустимым — но от насилия и жестокости не застрахованы 100%, напоминают правозащитники. «Комитет против пыток» помогает тем, кто столкнулся с насилием — и его можно поддержать.

Эксклюзивное интервью Мозга и Сердца | Шмыкова и Кукушкин Фонд «Комитет против пыток»