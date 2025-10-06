Суд в Москве приговорил 20-летнюю Евгению Ломакову к шести годам колонии по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, несмотря на ее диагноз — муковисцидоз. Людей с таким диагнозом запрещено содержать под стражей и отправлять в колонию. В заключении и без необходимой терапии состояние здоровья Евгении сильно ухудшилось. Девушка и ее близкие боятся, что она умрет, не дождавшись освобождения. При этом во ФСИН утверждают, что у заключенной нет тяжелых заболеваний. Сейчас Евгения ждет апелляции на приговор. Ее историю рассказали издания The Insider, «Такие дела» и «Новая газета».

У Евгении Ломаковой инвалидность третьей группы из-за муковисцидоза. Заболевание диагностировали, когда ей было два года, рассказала ее старшая сестра Александра. «Мне тогда было 10 лет. Я особо не понимала, что это такое. Врач просто сказал, что диагноз тяжелый и сестра не доживет до 18 лет. Вот так я долгое время жила с мыслью о том, что моя сестра скоро умрет», — рассказывает девушка.

Муковисцидоз, или кистозный фиброз, — генетическое заболевание, при котором нормальная работа слизистой нарушена — в органах накапливается густая слизь, что, в частности, мешает дышать и вызывает предрасположенность к инфекциям. Муковисцидоз поражает не только легкие и пищеварительную систему, но и затрагивает почти все органы. Среди прочего у пациентов с муковисцидозом могут проявляться бронхиты и пневмонии, диабет, цирроз и проблемы с усвоением пищи.

В семье, по словам сестры, с детства старались беречь Евгению. Однако после того, как мать девушек пережила инсульт, получила инвалидность и потеряла возможность работать, Александра и Евгения стали ухаживать за ней.

Евгению задержали в декабре 2024 года. По версии следствия, она несколько месяцев работала «закладчицей». У нее дома нашли 27 граммов мефедрона, весы и пакеты. Девушка частично признала вину. Она утверждала, что еще до задержания прекратила распространять наркотики и хранила остатки дома. В суде Евгения объяснила, что знала о незаконности своих действий, но решилась на них от отчаяния: ее пенсии по инвалидности в 26 тысяч рублей не хватало даже на еду, не говоря уже о лекарствах.

Люблинский суд Москвы в июне 2025 года признал Евгению виновной в покушении на сбыт наркотиков (часть 4 228.1 УК). Прокурор запросил для нее 12 лет колонии. Из-за состояния здоровья девушки суд смягчил приговор до шести лет.

В публикациях о Евгении Ломаковой журналисты The Insider и «Новой газеты» отмечают, что людей с муковисцидозом нельзя держать в следственном изоляторе до суда, а также назначать им наказание в виде лишения свободы. Издания ссылаются на положения постановлений правительства России № 3 и № 54. В этих документах говорится, что «кистозный фиброз (другое название муковисцидоза, — прим. „Медузы“) с легочными проявлениями и дыхательной недостаточностью III степени» входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания.

«Такие дела» пишут, что, несмотря на диагноз Евгении, суд также не нашел оснований для применения положений статьи 73 Уголовного кодекса РФ об условном осуждении. По данным издания, в деле отсутствовало медицинское заключение, подтверждающее муковисцидоз. Почему — не уточняется.

Согласно данным суда, после задержания Евгении назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего запретили выходить из дома по ночам и пользоваться средствами связи и интернетом. После приговора Евгению в наручниках увезли в следственный изолятор.

По данным The Insider, сначала ее отправили в тюремную больницу в СИЗО-1 «Матросская Тишина», а затем перевели в СИЗО-6. Сестра Евгении рассказала «Таким делам», что в первом изоляторе заключенная не получала лечения: «В первом СИЗО вообще ничего не назначали — дали какой-то баллончик для ингаляций, который не помогал. Нам приходилось самим привозить препараты. Там не могли оказать помощь, а местный пульмонолог не разбирался в муковисцидозе — он, например, сказал, что в этом диагнозе нет ничего страшного, с ним спокойно живут». Во втором изоляторе Евгения начала получать антибиотики.

Александре удалось добиться, чтобы сестре разрешили пройти обследование вне больницы ФСИН. Ведущий пульмонолог Городской клинической больницы имени Юдина, специалист по муковисцидозу Станислав Красовский осмотрел девушку и заключил, что, пока она была в СИЗО, ее здоровье резко ухудшилось: функция легких снизилась до 32%.

«Это колоссальное падение. Такими темпами может случиться все что угодно. Там нет нормальной еды, которая ей нужна. Основной рацион Жени составляют всякие роллтоны, пюрешки и печеньки. Я заказываю ей овощи, фрукты, зелень. Сейчас Женя весит 45 килограммов», — рассказала Александра «Таким делам».

Ежедневно Евгении необходим препарат «Трикафта», но он выдается только после прохождения специальной комиссии, чего девушка сделать до приговора не успела. «Никто не думал, что дадут реальный срок. Все ожидали условного из-за болезни. Поэтому сейчас препарат нам не выписывают», — объяснила Александра.

Кроме «Трикафты» Евгении нужны и другие лекарства, которые сестра покупает частично на свои деньги. По ее словам, руководство СИЗО не может предоставить их, «потому что даже для пациентов с муковисцидозом получить эти препараты крайне сложно».

В СИЗО-6 Евгения находится в камере на 36 человек, там высокий риск инфекций. Сокамерницы, утверждает «Новая газета», запрещали девушке пользоваться ингалятором и угрожали ей из-за многочасовых ночных приступов кашля, которые мешают спать остальным заключенным.

В письмах домой Евгения жалуется на слабость, одышку и головокружение. Она опасается, что умрет в колонии. «Моя соседка приехала сюда из колонии на доследование, сразу сказала мне: в колонии тебе в таком состоянии конец, ты и этапа не переживешь», — цитирует письмо заключенной «Новая газета». По словам сестры, на свиданиях Евгения «выглядит полностью сломленной».

Адвокат заключенной дважды требовал от руководства СИЗО провести медицинское освидетельствование, но так и не получил ответа. Семья подавала жалобы во ФСИН и другие инстанции. 1 октября защите стало известно, что комиссия отдела специального учета СИЗО «сделала заключение об отсутствии тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Это произошло накануне заседания Мосгорсуда по апелляции на приговор, которое прошло 2 октября.

«Сейчас стоит вопрос, буду ли я жить или нет. У меня редкое генетическое заболевание. Прогрессирует легочная недостаточность. В легких формируется гнойная мокрота, это сложно остановить, и мое состояние можно поддерживать только терапией. С муковисцидозом долго не живут. Мне очень страшно ехать в колонию, не знаю, доеду туда или нет, для меня это будет смертным приговором, — сказала Евгения на заседании суда. — Мое состояние не улучшается, если прекратить внутривенную терапию, то мое состояние будет ухудшаться. Мне 20 лет, и я очень боюсь, что моя жизнь закончится. Дайте мне возможность, чтобы я могла с моим заболеванием умереть дома с родными, с моим заболеванием мало кто доживает до 30… Чтобы просто побыть с близкими. Мне очень страшно. Я не хочу очень рано умирать… Я понимаю, что виновата, но я не думаю, что наказанием должна быть смерть».

Защита пытается добиться, чтобы суд переквалифицировал обвинение на хранение наркотиков без цели сбыта и назначил Евгении наказание, не связанное с лишением свободы. Мосгорсуд после первого заседания отложил рассмотрение апелляции на 16 октября.

