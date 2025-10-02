Открылся предзаказ на книгу Дмитрия Дурнева «Дом на линии огня. Хроника российского вторжения в Донбасс» Это честный рассказ от первого лица о том, что происходило в регионе с 1990-х до наших дней

В октябре в издательстве «Медузы» выходит книга Дмитрия Дурнева «Дом на линии огня. Хроника российского вторжения в Донбасс». Дурнев родился в Краматорске, получил медицинское образование и, совмещая работу реаниматологом в Донецкой областной клинической больнице с журналистикой, постепенно стал одним из самых известных авторов в родном Донбассе. В 2014 году он оказался в числе немногих независимых журналистов в регионе, имевших возможность писать репортажи как из «ДНР», так и из тех населенных пунктов, что оставались под контролем Украины. Дурнев пять раз становился лауреатом журналистской премии «Редколлегия».

Книга «Дом на линии огня» — достоверный, мучительный и захватывающий рассказ о том, что на самом деле происходило в Донецке и на востоке Украины: и в пресловутые «восемь лет», и до них, и после 24 февраля 2022 года. «Медуза» выпускает эту книгу совместно со StraightForward Foundation.

Дурнев дает полную и яркую картину жизни Донбасса в XXI веке: клановые войны и раздел собственности, экономический расцвет и политический раскол, а после 2014 года — двоевластие, марионеточный режим «ДНР» с его бытовым абсурдом и страшными репрессиями и, наконец, оккупация и полное разрушение региона российскими войсками — все это Дмитрий Дурнев пережил и прожил сам. Он до последнего оставался в своем доме и, даже вынужденно уехав, не перестал его любить.

При этом «Дом на линии огня» — это еще и книга о людях. Хорошие и плохие, героические и подлые, страшные и смешные — все они были вынуждены сделать свой выбор. Дурнев дает им голос — и живым, и мертвым.

В тексте Дурнева, конечно, много боли, горечи, ужаса и гнева, но в нем много и остроумия, иронии и попросту энергии. Главная характеристика этой книги — то, что по-английски называется емким словом resilience: жизнестойкость. На своем примере и примерах своих друзей Дурнев показывает, как оставаться живым и честным человеком, даже когда обстоятельства тебя агрессивно и навязчиво расчеловечивают. Я думаю, что в 2025 году это крайне полезный урок для любого человека в любой стране.

Александр Горбачев, главный редактор StraightForward Foundation