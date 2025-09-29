Американская недвижимость совладельца Совкомбанка частично не попала под санкции. Он передал ее бывшей жене в начале войны

Сергей Хотимский во время Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге, 4 июля 2024 года SOPA Images / Sipa USA / Vida Press

Основатель и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский в начале полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году передал бывшей жене Елене Баскиной часть своей недвижимости в США — в итоге она избежала американских санкций, говорится в совместной расследовании изданий «Важные истории», The Post and Courier и The Atlanta Journal-Constitution.

Совкомбанк — один из крупнейших банков России, относится к системно значимым и входит в первую десятку по размеру активов. Кредитная организация контролирует значительную часть российского рынка банковских гарантий, в том числе предоставляя гарантии по контрактам с Минобороны РФ. С первого дня российского вторжения в Украину Совкомбанк попал под американские санкции наряду с крупнейшими государственными банками РФ. Через месяц, 24 марта 2022 года, под санкциями США, наряду с другими представителями российской элиты, оказались совладельцы Совкомбанка, братья Сергей и Дмитрий Хотимские. В декабре 2023 года Совкомбанк провел первичное размещение акций на Московской бирже.

Топ-менеджеры Совкомбанка владели особняками на закрытом курорте Palmetto Bluff в штате Южная Каролина общей стоимостью 22 миллиона долларов, выяснили журналисты, изучив данные окружного реестра недвижимости. Сергей Хотимский вместе со своей женой Еленой Баскиной купили дома в Palmetto Bluff еще в 2010 году.

Из-за санкций почти все активы Хотимского в США были заморожены — кроме трехэтажного особняка стоимостью почти шесть миллионов долларов. Эту недвижимость он передал Баскиной 13 марта 2022 года — за 11 дней до введения персональных санкций против него. Официально Хотимский и Баскина в разводе с 2018 года. Сейчас особняк, переданный Баскиной, сдается в аренду по цене более двух тысяч долларов за ночь. Другие особняки бизнесмена пустуют.

Кроме того, под санкции не попала коммерческая недвижимость в штате Джорджия стоимостью более 37 миллионов долларов, приобретенная с 2014 по 2021 год аффилированными с Хотимским и Баскиной компаниями. Она сдается в аренду под магазины и рестораны.

Хотимский не ответил на запросы журналистов. Баскина рассказала, что они с бывшим мужем решили пересмотреть условия развода относительно активов в США и России еще летом 2021 года. По ее словам, Хотимский окончательно передал ей оставшиеся доли в компаниях, владеющих недвижимостью в Джорджии, к середине марта 2022 года.

«Я хотела, чтобы все мои активы и источники дохода находились в США и под моим контролем в обмен на передачу российских активов моему бывшему мужу и отказ от алиментов на детей», — заявила Баскина журналистам, добавив, что живет в США на постоянной основе с 2015 года.

Баскина добавила, что публикация «любого утверждения или намека» на то, что она «участвовала в попытке скрыть активы или оформить ложное владение, будет вредной и несправедливой, потому что это заведомо неправда».