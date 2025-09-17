Магазин Ben and Jerryʼs в Калифорнии, март 2025 года. Под вывеской написал слоган компании — «Peace, Love & Ice Cream» («Мир, любовь и мороженое») Justin Sullivan / Getty Images

Сооснователь популярного американского бренда мороженого Ben & Jerryʼs Джерри Гринфилд заявил, что покидает его после 47 лет работы. Его обращение опубликовал в своих соцсетях другой основатель Ben & Jerryʼs Бен Коэн.

«Для нас это всегда было больше, чем мороженое; это был способ распространять любовь и приглашать других включаться в борьбу за равенство, справедливость и лучший мир. Понимание того, что больше невозможно делать это внутри Ben & Jerryʼs, означает, что я больше не могу оставаться частью Ben & Jerryʼs. Если сегодня я не могу нести эти ценности в рамках компании, то буду делать это вне ее — со всей любовью и убежденностью, на которые способен», — заявил Гринфилд.

Британская корпорация Unilever, которой принадлежит Ben & Jerryʼs и с которой основатели бренда в последние годы конфликтовали, заявили, что не согласны с мнением Гринфилда и пытаются вовлечь его и Коэна в «конструктивный диалог».

Ben & Jerryʼs известен необычными вкусами — и своим активизмом. Создатели бренда этим гордились

Бен Коэн и Джерри Гринфилд — друзья детства. «Он упал в обморок на уроке физкультуры. Это произвело на меня впечатление, и мы быстро подружились», — рассказывал Коэн. По словам Гринфилда, они оба любили поесть, поэтому после колледжа решили вместе начать какой-нибудь бизнес, связанный с едой. Выбор пал на мороженое, так как оно было недорогим в производстве. Друзья вложили по четыре тысячи долларов и в 1978 году открыли свое первое кафе на заброшенной заправке в штате Вермонт.

Джерри Гринфилд и Бен Коэн в Берлингтоне, штат Вермонт, где они открыли свое первое кафе-мороженое Ted Dully / The Boston Globe / Getty Images

Мороженое Ben & Jerryʼs стало известно за счет необычных названий (Cherry Garcia в честь лидера рок-группы Grateful Dead Джерри Гарсии), вкусов ( со сладким тестом и шоколадной крошкой) и крупных кусочков начинки. На последнем настоял Коэн, который лишен обоняния (такое состояние называется аносмия), и из-за этого ему сложнее различать вкусы. Ему всегда нравились крупные куски конфет и печенья в мороженом. Гринфилд сперва не соглашался, но в итоге уступил, и теперь поиск начинки — это отдельный вид развлечения для фанатов Ben & Jerryʼs.

Еще Ben & Jerryʼs всегда придерживалась активной социальной позиции. Компания выступала против запрета «позитивной дискриминации», за право на аборты и защиту окружающей среды. В 2009-м Ben & Jerryʼs переименовали один из своих самых популярных вкусов в «Hubby Hubby» в знак поддержки права на однополые браки. А в 2018-м представили вкус «Pecan Resist» — как протест против позиции Дональда Трампа по вопросам иммиграции, прав ЛГБТК и охраны окружающей среды; выручка от его продажи пошла в поддержку правозащитных организаций.

«Мы обычно говорим, что [Ben & Jerryʼs добилась успеха] благодаря трем вещам: действительно качественному мороженому, отличным ингредиентам, очень необычным вкусам — и активистской социальной миссии. Другая компания может начать производить мороженое, как у Ben & Jerryʼs, но нашу миссию нельзя скопировать», — говорил Гринфилд. Они с Коэном лично продолжают выходить на протесты, хотя им уже за 70, а слоган основанной ими компании звучит так: «Peace, Love & Ice Cream» («Мир, любовь и мороженое»).

Бен Коэн протестует против заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 2023 год Win McNamee / Getty Images

Основатели Ben & Jerryʼs продали его корпорации Unilever — с правом и дальше говорить о политике. Но что-то пошло не так

Еще 25 лет назад Ben & Jerryʼs купил британский пищевой конгломерат Unilever, заплативший за это 326 миллионов долларов. Американский бренд мороженого к тому времени стал легендой, поэтому его основатели сумели заключить с Unilever уникальное для делового мира соглашение. Оно позволило Ben & Jerryʼs иметь независимый совет директоров с правом принятия решений о социальной миссии и маркетинге компании. Владелец Ben & Jerryʼs не может уволить членов совета.

Оба основателя бренда продолжили сотрудничество с ним и после продажи, но уже не как руководители, а как амбассадоры — они посещали встречи с франчайзи Ben & Jerryʼs, приезжали на открытие новых магазинов и проводили тренинги для сотрудников. Оба говорили, что видят главную роль в том, чтобы повышать осведомленность людей о cоциальных проблемах, которые заботят бренд Ben & Jerryʼs.

Больше 20 лет Unilever и Ben & Jerryʼs сосуществовали мирно. Но в 2021 году Ben & Jerryʼs прекратила продажу своего мороженого в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, где расположены незаконные еврейские поселения. В Ben & Jerryʼs заявили, что не будут продлевать действие своего лицензионного соглашения на этих территориях, поскольку это противоречит ценностям компании.

Основатели компании тогда подчеркивали, что они гордятся своей принадлежностью к еврейскому народу и поддерживают Израиль, но оставляют за собой право критиковать некоторые его действия так же, как и действия правительства США.

Unilever жаловался, что отказ Ben & Jerryʼs торговать в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу снизил стоимость акций корпорации, а также спровоцировал обвинения в антисемитизме и угрозы судебных исков в ее адрес. В итоге Unilever продала бизнес Ben & Jerryʼs в Израиле местному лицензиату. Ben & Jerryʼs в ответ подала в суд на Unilever, заявив, что сделка была заключена без одобрения независимого совета директоров.

В начале 2024 года, после начала войны Израиля с ХАМАС, бренд мороженого призвал к прекращению огня в секторе Газа. А в начале 2025-го обвинил Unilever в цензуре — корпорация якобы запретила Ben & Jerryʼs публично поддержать палестинских беженцев и выложить пост о Дональде Трампе после его возвращения в Белый дом. Спустя несколько месяцев, весной 2025-го, Коэн и Гринфилд заявили, что Unilever уволила гендиректора Ben & Jerryʼs Дэвида Стивера за его приверженность прогрессивным ценностям компании.

Бен Коэн с плакатом «Эй, Magnum, освободи Ben & Jerryʼs!», 9 сентября 2025 года Shokirie Clarke / Reuters / Scanpix / LETA

Тогда же Коэн и Гринфилд предприняли попытку выкупить Ben & Jerryʼs у Unilever. По их словам, они нашли инвесторов, но Unilever отказалась от продажи. Она готовится выделить свои бренды мороженого в отдельную компанию The Magnum Ice Cream и вывести ее на биржу. «В 2000 году Unilever любила нас такими, какие мы есть. Теперь наши жизненные пути разошлись. Нам просто нужно, чтобы они дали нам свободу», — говорил Коэн полгода назад. Теперь он публикует прощальные слова своего друга, покидающего Ben & Jerryʼs.