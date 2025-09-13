Тушение пожара на складе в поселке Некрасовский, 10 сентября 2025 года Виталий Смольников / ТАСС / Profimedia

Сервис «Чердак», который предоставляет услуги по краткосрочному или длительному хранению личных вещей, сообщил, что его склад в Подмосковье сгорел.

Масштабный пожар в пункте хранения, расположенном в 20 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, произошел 10 сентября. По данным МЧС, площадь возгорания складского помещения в поселке Некрасовский составила 12 тысяч квадратных метров.

Рядом со складом находится конный клуб Maxima Park, где в тот момент проходил чемпионат России по конной выездке. Из-за пожара соревнования пришлось приостановить, а их участников эвакуировать.

К тушению склада привлекли более 70 пожарных, 23 единицы техники и два вертолета Ми-8. Пожар удалось ликвидировать в тот же день. О пострадавших не сообщалось. Причина возгорания пока неизвестна.

«К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны. Мы понимаем, какой это стресс и потеря для многих из вас, и очень сожалеем о случившемся», — рассказало руководство «Чердака» в письме своим клиентам.

В сервисе отметили, что пожар случился не по их вине и сейчас проводится официальное расследования причин. Из-за этого доступ к складу пока временно ограничен. После завершения проверки «Чердак» пообещал заняться «урегулированием вопросов компенсации».

«Компания не снимает с себя обязательств, и все обращения будут рассмотрены. Мы уже остановили списания за услугу хранения, и в ближайшее время пришлем подробный план дальнейших действий», — добавили в «Чердаке».

Телеграм-канал Mash без ссылок на источник утверждает, что предварительная сумма ущерба от пожара на складе составляет больше миллиарда рублей.

В комментариях в соцсетях «Чердака» появилось немало жалоб от пользователей на то, что сервис никак не реагирует на требования клиентов по возврату вещей и возмещению средств. Другие сетуют на то, что потеряли все. «Три года платили за „абсолютно безопасный склад“, на котором хранилась вся прошлая жизнь. Пытаемся осознать», — написала одна из клиенток сервиса.

Сервис «Чердак» основан в 2018 году. Он предлагал услуги хранения вещей и переезда под ключ для жителей Москвы и Московской области. На склад «Чердака» принимали мебель, бытовую технику, одежду и обувь, инструменты, посуду, книги, шины, велосипеды, мотоциклы, скутеры, спортивный инвентарь.