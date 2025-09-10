На месте задержания и убийства Тома Филлипса, 8 сентября 2025 года DJ Mills / AFP / Scanpix / LETA

Полиция Новой Зеландии застрелила отца троих детей Тома Филлипса, который почти четыре года находился в бегах. Филлипс исчезал дважды. В первый раз его искали, задействовав вертолеты и беспилотники. Когда выяснилось, что он с детьми две недели жил в палатке в лесу, его обвинили в напрасной трате времени полиции. Спустя два месяца Филлипс и дети снова пропали. Периодически он появлялся в местных городках. Его видели на камерах наблюдения — иногда вместе с кем-то из детей — вламывающимся в магазины и крадущим еду, но ни задержать его, ни найти никто не мог. 8 сентября полиция, получив очередное сообщение о Филлипсе, застала его на месте преступления и начала погоню. Филлипса остановили на дороге. Он начал отстреливаться и был убит при задержании. Вместе с ним был его ребенок, который показал полиции походный лагерь примерно в двух километрах, где нашли еще двоих детей. Рассказываем подробности этой истории.

В первый раз 34-летний Том Филлипс пропал в сентябре 2021 года. Принадлежащий ему пикап нашли на диком пляже Киритехере неподалеку от города Марокопа на западном побережье Северного острова Новой Зеландии. Вместе с Филлипсом пропали трое его детей — Джейда, Мэверик и Эмбер, которым на тот момент было восемь, семь и пять лет. Филлипс был опытным участником походов и любителем активного отдыха, но у местных жителей возникли опасения, что семью могло унести в море приливом.

Началась поисковая операция. Спасатели прочесывали береговую линию пешком и на надувных лодках, а когда позволяла погода, подключались вертолеты, беспилотники и самолеты с тепловизионными камерами. Через две с небольшим недели после исчезновения Филлипс с детьми вернулся домой на семейную ферму. Полиция сообщила, что все это время они жили в палатках в лесу в 15 километрах к югу от пляжа, где был оставлен пикап.

Поиски обошлись в сотни тысяч долларов — и вскоре Филлипсу предъявили обвинение в напрасной трате времени полиции. В декабре 2021 года, за пять дней до Рождества, Филлипс и дети снова пропали. В этот раз искать их не стали — но когда Филлипс не явился в суд 12 января 2022-го, был выдан ордер на его арест.

Том Филлипс New Zealand Police

На протяжении последующих почти четырех лет о Филлипсе было мало что известно. Его замечали несколько раз — в основном, в связи с мелкими преступлениями. Но в мае 2023 года он предположительно принял участие в вооруженном налете на отделение банка ANZ. По данным полиции, два человека вошли в банк и потребовали деньги, а потом скрылись с места преступления на черном мотоцикле.

New Zealand Police

В августе 2023 года мать пропавших детей (она называет себя Кэт, с отцом детей она в разводе) заметила Филлипса в хозяйственном магазине, где он покупал за наличные налобные фонарики, батарейки, саженцы, ведра и резиновые сапоги, но не успела ничего сделать.

В октябре 2024 года местные охотники сняли на видео мужчину и троих детей в дождевиках и с большими рюкзаками, которые шли пешком через поле неподалеку от Марокопы. Полиция объявила вознаграждение в размере 80 тысяч долларов за информацию, которая помогла бы установить местонахождение Филлипса. Мать детей обращалась к местным жителям с просьбой помочь их найти. «Я будто в режиме выживания каждую минуту, каждый день. Это как кошмар наяву, который никогда не прекращается, бесконечный. Я просто хочу, чтобы они вернулись. Им нужно быть дома, они не должны находиться там», — говорила она.

В конце августа 2025 года уличная камера сняла Филлипса вместе с кем-то из детей, когда они ночью проникли в супермаркет в городе Пиопио. Похитив продукты, они скрылись на квадроцикле (вероятно, угнанном).

Кадр записи с камеры наблюдения, снявшей, как Филлипс с кем-то из своих детей воруют продукты из магазина. 27 августа 2025 года New Zealand Police / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 8 сентября полиция получила сообщение, что мужчина с ребенком взламывают магазин сельхозтоваров в Пиопио. Полицейские начали погоню и установили шипы на дороге. Наехав на них, автомобиль подозреваемого остановился, началась перестрелка. Когда прибывший на место полицейский выходил из машины, Филлипс выстрелил ему в голову с близкого расстояния из винтовки. Раненый офицер укрылся в машине, которая, по утверждению полиции, была изрешечена пулями. Через несколько секунд подъехал второй офицер. Филлипса застрелили.

Ребенок, который был вместе с Филлипсом (кто это из его детей, не уточняется) показал лагерь примерно в двух километрах от места убийства, где возвращения отца ждали еще двое детей. Полиция опубликовала фото этого лагеря. По словам полицейских, дети были одни, они «здоровы и невредимы». Сейчас Джейде 12 лет, ее брату Мэверику — 10, младшей Эмбер — девять.

New Zealand Police / Reuters / Scanpix / LETA New Zealand Police / Reuters / Scanpix / LETA

Детей передали под опеку Oranga Tamariki — государственного агентства Новой Зеландии. «Наши сотрудники описали детей как открытых и общительных — они охотно разговаривали с ними. Пока дети ждали выхода из лагеря, им давали перекусить и попить», — рассказали в полиции.

По делу Филлипса начато расследование. Полиция предполагает — она и ранее неоднократно заявляла об этом — что Филлипсу помогали местные жители, тайно передававшие ему еду и предметы первой необходимости. У Филлипса было походное снаряжение и оружие.

Комиссар полиции Ричард Чемберс допускает, что некоторые люди в местном сообществе считали Филлипса просто отцом, который старался, чтобы его детям было как можно лучше. Спустя несколько часов после убийства Филлипса в соцсетях стали появляться комментарии в его поддержку. «Я уверен, что найдутся те, кто станет его защищать, — но он не герой. Тот, кто делает такое с детьми и направляет винтовку в сторону моих сотрудников, — не герой», — отреагировал на это Чемберс.