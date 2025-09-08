7 сентября 2025 года миллионы людей в разных странах мира наблюдали полное лунное затмение. При полном лунном затмении, в отличие от солнечного, спутник Земли по-прежнему виден в ночном небе, но выглядит темно-красным, из-за чего в английском языке такое явление называют «Кровавая Луна» (Blood Moon). Затмение Луны, если позволяли погодные условия, 7 сентября можно было наблюдать в Европе, Азии, Африке и Австралии. Следующее полное затмение Луны произойдет 3 марта 2026 года, жители Европы за ним наблюдать не смогут, зато тогда «Кровавую Луну» увидят в Северной и Южной Америках. В Европе следующий раз полное лунное затмение можно будет увидеть, если позволит погода, 31 декабря 2028 года. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как в разных странах наблюдали за затмением.

Тегеран. Иран Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

Шанхай. Китай Hector Retamal / AFP / Scanpix / LETA

Кинешма. Россия Владимир Смирнов / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Каир. Египет Ahmed Gomaa / Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix / LETA

Стамбул. Турция Abdullah Tepeli / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Джакарта. Индонезия Willy Kurniawan / Reuters / Scanpix / LETA