Восстановлен полный архив «Вечернего интернета» Это был первый настоящий блог на русском языке. Антон Носик вел его с 1996 года, когда еще даже слова «блог» не было

Проект RIMA (Архив российских независимых медиа) опубликовал полный архив «Вечернего интернета» — колонки, которую с 1996 по 2001 год, на заре российского интернета, вел один из его «отцов» Антон Носик. Тогда еще не было слова «блог» — и даже слово «браузер» еще не было общепринятым. Но фактически «Вечерний интернет» был именно блогом Носика.

Сеть, тем более русскоязычная, тогда была совсем маленькая: многие пользователи были знакомы максимум через пару рукопожатий. Интернет считался прибежищем «технарей». Носик в своих регулярных обзорах одновременно объяснял непосвященным, как что устроено в сети, и рассказывал, как в ней можно интересно провести время — 29 лет назад это был вполне закономерный вопрос.

Проект финансировал «Ситилайн» — один из первых российских интернет-провайдеров. У него была понятная цель: сделать российский интернет массовым. И в том, что он в конце концов — и довольно быстро — таковым стал, огромная заслуга Антона Носика.

Активная жизнь «Вечернего интернета» продлилась с декабря 1996-го до апреля 1999 года — тогда он выходил почти каждый день. После этого Носик погрузился в другие проекты: запустились «Газета.ру» и «Лента.ру». «Вечерний интернет» нерегулярно выходил до февраля 2001-го. Затем Носик переместился на блог-платформу LiveJournal (он же «Живой журнал», или просто ЖЖ), где был известен как dolboeb. С ЖЖ началась пора массового блогерства.

Для людей, которые впервые вышли в интернет еще в девяностые, «Вечерний интернет» остается ностальгическим символом той ранней эпохи, когда еще невозможно было представить, каким станет Рунет через 30 лет.

