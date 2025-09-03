Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил 29 августа, что на его морском терминале под Новороссийском «произошла нештатная ситуация», в результате которой «некоторое количество нефти» вышло на поверхность Черного моря. Согласно сообщению, это произошло «при грузовой операции на танкер». В КТК заявили, что жертв и пострадавших нет и компания проводит «сбор нефтяной эмульсии».

Вскоре после сообщения КТК госагентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах написало, что разлив нефти произошел после разрыва грузового шланга при погрузке нефтепродуктов на турецкий танкер T.Semehat. Собеседник агентства утверждал, что разлилось более одной тонны нефтепродуктов. На территории терминала ввели режим чрезвычайной ситуации. В тот же день, 29 августа, в пресс-службе Росморречфлота подтвердили, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск «зафиксирована незначительная утечка нефти». Ведомство утверждало, что разлив «оперативно локализован». Росприроднадзор также отчитывался о локализации разлива и утверждал, что в море попало около 30 кубометров нефти.

Однако уже вечером 31 августа в телеграм-канале сообщества, участники которого помогали пострадавшим птицам при в декабре 2024 года, появились новые фотографии животных, испачканных в нефти. «Новостные паблики пишут, что все локализовали. Но в Новороссийске и Анапе море укрыто пленкой, и к нам пошла грязная птица… 4 черношейные поганки поступили за 2 дня, все в этой вонючей жидкости. Химический ожог, интоксикация, вследствие обезвоживание», — говорилось в посте. К 1 сентября к волонтерам поступило 24 птицы, три из которых погибли.

Специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный в разговоре с ТАСС 1 сентября заявил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море составляет около 350 квадратных километров. По его данным, в воду попало как минимум 10 тонн нефтепродуктов.

«По текущим [спутниковым] снимкам площадь [пятна] уже составляет 350 квадратных километров, в моей практике такого обширного пленочного загрязнения в море не наблюдалось. При этом пленка остается достаточно толстой для такого типа нефтепродуктов. Это означает, что в настоящее время [пятно состоит из] не менее 10 тонн нефтепродуктов, оно локализуется западнее Анапы, возможен небольшой выброс на берег севернее Анапы. Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива», — сказал Статичный.

Позже он заявил, что основное пятно «распалось», его большая часть находится напротив Керченского пролива. По его словам, суммарная площадь нефтепродуктов «несколько уменьшилась», но насколько, он не уточнил. В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что «экологический ущерб при данных обстоятельствах выглядит минимальным», так как пятно «проходит южнее Керченского пролива, избегая чувствительных экологических зон». «Легкие фракции не оседают на дно, так что долгосрочного вреда для рыб и дельфинов не ожидается — но необходимо вести мониторинг мора фауны», — отметил он.

При этом эколог Игорь Шкрадюк в разговоре с «Агентством» заявил, что в течение суток с момента разлива на побережье Краснодарского края начало выбрасывать фрагменты нефти. Фотограф из Анапы Юрий Озаровский публиковал фото и видео выбросов на берегу на одном из пляжей.

«Сейчас на берегу пахнет нефтепродуктами, как говорят, — соляркой. При этом в отличие от разлива мазута, такого черного слоя на берегу нет. Он малозаметный», — заявил Шкрадюк.

