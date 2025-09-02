Перейти к материалам
Разрушенные дома в деревне Мазар Дара в провинции Кунар. Фото снято с вертолета 1 сентября 2025 года
В Афганистане — одно из сильнейших землетрясений за последние годы. Погибли более 1400 человек. Добраться до выживших трудно из-за горного рельефа Фотографии

Источник: Meduza
31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0 (согласно данным Геологического управления США). Оно стало одним из самых сильных в стране за последние годы. Погибли, по последним данным, более 1400 человек, не менее 3000 пострадали. Госпиталь в городе Джалалабад, оказавшемся близко к эпицентру, переполнен. Землетрясение опустошило провинцию Кунар, а также затронуло еще как минимум три провинции. Поиски выживших с воздуха осложняются горным рельефом, а с земли доступ затруднен из-за сильных дождей, оползней и поврежденных дорог. Это третье крупное землетрясение с 2021 года — за это время Афганистан, помимо прочего, столкнулся с засухой, нехваткой продовольствия, возвращением миллионов беженцев из соседних Пакистана и Ирана и сокращением иностранной помощи. Правительство талибов, пришедшее к власти в Афганистане, обратилось за помощью к международному сообществу. Откликнуться пообещали Индия, Китай, Швейцария, Великобритания и другие страны.

Разрушения в деревне Мазар Дара в провинции Кунар на востоке Афганистана, 1 сентября 2025 года
Военный вертолет эвакуирует раненых в деревне Мазар Дара на востоке Афганистана
Тела жертв землетрясения в погребальных саванах в деревне Мазар Дара
Афганцы с телами погибших в землетрясении
Пострадавший после землетрясения в деревне Мазар Дара с капельницей
Родственники погибших возле разрушенного дома в деревне Мазар Дара
