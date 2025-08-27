25 лет назад загорелась Останкинская телебашня. Огонь тушили больше суток. Погибли три человека. Москва на несколько дней осталась без телевидения Фотографии и видео

25 лет назад, 27 августа 2000 года, на Останкинской телебашне в Москве случился пожар. Загорелись фидеры — проводка, по которой телесигнал передается от передатчика к антенне. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров (общая высота башни — 540 метров). От большой температуры стальные тросы, обеспечивающие устойчивость бетонных конструкций башни, стали лопаться. Но башня устояла.

Через полчаса после начала пожара вещание на Москву и Подмосковье оборвалось почти у всех эфирных телеканалов и нескольких радиостанций. Без телевидения осталось больше 10% населения России. В течение нескольких дней ОРТ (нынешний Первый канал), РТР (теперь «Россия»), НТВ и другим пришлось делить между собой резервные каналы, работу которых в основном обеспечивала менее мощная и вместительная Октябрьская башня.

У многих самым ярким воспоминанием о том событии осталось именно отключение телевидения. Между тем тушение пожара на самой высокой башне Европы было уникальной операцией.

Scott Peterson / Liaison East News / Liaison / Getty Images

Поначалу пожарные не понимали, как тушить этот пожар. Подать на такую высоту воду или огнетушительную смесь было невозможно, пользоваться лифтами -- тоже нельзя. Сначала на лифтах эвакуировали людей, потом это стало слишком опасно: огонь подобрался к шахтам, вероятность того, что тросы перегорят, и лифты обрушатся, была высокой.

Спасатели ищут людей в помещениях Останкинской башни Фрагмент программы « Экстренный вызов. Спасатели » / Телекомпания РТС и МЧС России Работа пожарных в Останкинской башне, 27 августа 2000 года Фрагмент программы « Экстренный вызов. Спасатели » / Телекомпания РТС и МЧС России

Александр Поляков / РИА Новости / Sputnik / Profimedia East News / Liaison / Getty Images

Пожар распространялся сверху вниз: горящие фрагменты отрывались от фидеров и падали, становясь запалами. Одна группа пожарных успела подняться на лифте ближе к очагу, чтобы перерезать фидеры и остановить распространение огня. Им на подмогу отправилась еще одна группа: пожарный Владимир Арсюков, ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева — лифт, в котором они поднимались, обрушился с высоты около 300 метров. Все трое погибли.

После этого пожарным пришлось пользоваться единственной, очень узкой черной лестницей.

Лестница, по которой пожарные поднимались на телебашню Reuters / Scanpix / LETA Ресторан «Седьмое небо» после пожара Владимир Веленгурин / Комсомольская правда / Wikimedia Commons

Пожарные делают надрезы в трубе Фрагмент программы « Экстренный вызов. Спасатели » / Телекомпания РТС и МЧС России Шахта обрушившегося лифта в Останкинской башне Скриншот из выпуска программы « Экстренный вызов. Спасатели ». 28 августа 2000 года / Телекомпания РТС и МЧС России

Уже ночью пожарные нашли способ справиться с пожаром. Они сделали надрезы в трубе высокого давления, проходящей сквозь всю башню, и подали в нее воду. Это создало водяную завесу и пресекло распространение огня. Пожар, начавшийся на отметке около 460 метров, остановился на отметке 69 метров. Он был потушен к вечеру 28 августа.

Спасатели на техническом балконе Останкинской башни после ликвидации пожара 28 августа 2000 года Владимир Веленгурин / Комсомольская правда / Портал Пожарной и промышленной безопасности

На восстановление работы телебашни ушел год. Полная реконструкция завершилась в 2008 году, а ресторан «Седьмое небо», расположенный на башне на высоте 330 метров, заново открылся лишь в 2016-м.

«Медуза»