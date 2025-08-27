25 лет назад загорелась Останкинская телебашня. Огонь тушили больше суток. Погибли три человека. Москва на несколько дней осталась без телевидения Фотографии и видео
25 лет назад, 27 августа 2000 года, на Останкинской телебашне в Москве случился пожар. Загорелись фидеры — проводка, по которой телесигнал передается от передатчика к антенне. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров (общая высота башни — 540 метров). От большой температуры стальные тросы, обеспечивающие устойчивость бетонных конструкций башни, стали лопаться. Но башня устояла.
Через полчаса после начала пожара вещание на Москву и Подмосковье оборвалось почти у всех эфирных телеканалов и нескольких радиостанций. Без телевидения осталось больше 10% населения России. В течение нескольких дней ОРТ (нынешний Первый канал), РТР (теперь «Россия»), НТВ и другим пришлось делить между собой резервные каналы, работу которых в основном обеспечивала менее мощная и вместительная Октябрьская башня.
У многих самым ярким воспоминанием о том событии осталось именно отключение телевидения. Между тем тушение пожара на самой высокой башне Европы было уникальной операцией.
Поначалу пожарные не понимали, как тушить этот пожар. Подать на такую высоту воду или огнетушительную смесь было невозможно, пользоваться лифтами -- тоже нельзя. Сначала на лифтах эвакуировали людей, потом это стало слишком опасно: огонь подобрался к шахтам, вероятность того, что тросы перегорят, и лифты обрушатся, была высокой.
Пожар распространялся сверху вниз: горящие фрагменты отрывались от фидеров и падали, становясь запалами. Одна группа пожарных успела подняться на лифте ближе к очагу, чтобы перерезать фидеры и остановить распространение огня. Им на подмогу отправилась еще одна группа: пожарный Владимир Арсюков, ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева — лифт, в котором они поднимались, обрушился с высоты около 300 метров. Все трое погибли.
После этого пожарным пришлось пользоваться единственной, очень узкой черной лестницей.
Уже ночью пожарные нашли способ справиться с пожаром. Они сделали надрезы в трубе высокого давления, проходящей сквозь всю башню, и подали в нее воду. Это создало водяную завесу и пресекло распространение огня. Пожар, начавшийся на отметке около 460 метров, остановился на отметке 69 метров. Он был потушен к вечеру 28 августа.
На восстановление работы телебашни ушел год. Полная реконструкция завершилась в 2008 году, а ресторан «Седьмое небо», расположенный на башне на высоте 330 метров, заново открылся лишь в 2016-м.