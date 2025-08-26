Здание СЭВ (дом-книжку) на Новом Арбате в Москве сохранят. Рядом построят небоскреб-свиток Вот как это будет выглядеть

В Москве на Новом Арбате собираются построить небоскреб рядом со зданием Совета экономической взаимопомощи ( ) — знаменитого дома в виде раскрытой книги. Высотное здание будет напоминать свиток, заявили в мэрии Москвы 25 августа.

Само здание СЭВ, признанное аварийным в 2024 году, реконструируют, оно «останется главным композиционным элементом района и будет соответствовать эстетике советского модернизма», сообщили в мэрии. За такое решение, сообщили власти, проголосовали 46% участников опроса, проведенного на сайте проекта «Активный гражданин».

Всего на голосование вынесли три концепции, подготовленные российскими и международными архитекторами и проектировщиками. Второй проект предполагал, что рядом со зданием СЭВ построят небоскреб-книжку, за него проголосовали 28% опрошенных. Третий проект — строительство трех небоскребов, напоминающих историческое здание, — поддержали 17% респондентов.

Мэрия Москвы опубликовала фотографии проекта-победителя. Когда начнется строительство, пока неизвестно.

