Sergio Delle Vedove / Shutterstock

Национальная почтовая служба Дании PostNord Danmark к концу 2025 года перестанет доставлять по стране бумажные письма. Это решение, которое положит конец почти 400-летней практике доставки писем, во многом было принято на фоне цифровизации, пишет BBC News.

PostNord Danmark объявила о своем решении еще в марте. Оператор объяснил, что датчане все чаще пользуются цифровыми сервисами, в том числе для переписки. В связи с этим в компании идут сокращения сотрудников, а с улиц Дании убирают до полутора тысяч почтовых ящиков. Теперь PostNord Danmark намерена сосредоточиться на доставке посылок, включая онлайн-покупки жителей страны.

С 2000 года объем бумажных писем, которые обработала PostNord Danmark, сократился более чем на 90% — примерно с 1,4 миллиарда до 110 миллионов штук в 2024 году, и продолжает стремительно падать. «Датчане почти не получают писем. Их количество снижается уже много лет, — рассказал BBC News глава почтовой службы Ким Педерсен. — В среднем они получают одно письмо в месяц, это совсем немного».

Как отмечает издание, Дания считается одной из самых цифровизованных стран мира, уступая в этом лишь Южной Корее. Так, датское правительство приняло политику «цифровизации по умолчанию» и уже более десяти лет отправляет официальные сообщения жителям в электронном виде.

Эксперты, опрошенные BBC News, отмечают, что резкое сокращение количества отправляемых писем наблюдается по всей Европе (на 50–70%), а также в США (на 46% с 2008 года). Медленнее всего число отправлений бумажных писем снижается в Германии и Швейцарии (на 40%).

Помимо цифровизации, на снижение количества бумажных писем в Дании влияет и высокая стоимость отправки таких посланий. В 2024 году новый закон открыл почтовый рынок для частных компаний и отменил налоговые льготы для национального оператора. В результате цена марки PostNord подскочила до 29 датских крон (4,55 доллара).

Полностью доставка бумажных писем в Дании не прекратится, пишет BBC News. Эту нишу заполнит частная курьерская компания DAO — один из крупнейших операторов в стране, который исторически специализируется на распространении газет и журналов.

Организация по защите прав пожилых людей DaneAge опасается, что пожилые люди могут столкнуться с трудностями при восприятии изменений в доставке писем, в том числе из-за демонтажа почтовых ящиков. Профсоюз работников почты 3F Postal Union также выразил обеспокоенность тем, что качество услуг в сельской местности может ухудшиться.

В DAO с их опасениями не согласились, отметив, что курьеры компании будут доставлять письма напрямую, одновременно разнося газеты и посылки.