Протестная акция сторонников Индийского национального конгресса в Колкате, 12 августа 2025 года Samir Jana / Hindustan Times / Getty Images

Лидер Индийского национального конгресса (крупнейшей оппозиционной партии Индии) обвинил избирательную комиссию страны в махинациях на парламентских выборах 2024 года в пользу Индийской народной партии, возглавляемой действующим премьером Нарендрой Моди. 12 августа Ганди и еще нескольких лидеров оппозиции задержала полиция, когда они попытались устроить марш протеста в Дели. 13 августа заседание парламента прервали, после того как депутаты от оппозиции потребовали дебатов о честности выборов.

Ганди впервые поднял этот вопрос 7 августа на пресс-конференции в Дели и с тех пор сумел заручиться поддержкой сотен оппозиционных депутатов. Он заявил о массовых манипуляциях на выборах, опираясь на данные самой избирательной комиссии. Комиссия и правящая партия утверждают, что Ганди неверно интерпретирует эти данные.

Согласно официальным итогам выборов, при явке 66% Индийская народная партия получила 44% голосов и 240 мандатов в нижней палате парламента, а Индийский национальный конгресс — 18% голосов и 99 мандатов. Ганди привел данные по округу Махадевапура (пригород Бангалора), где, по его словам, в списке избирателей более 100 тысяч имен были подозрительными: одни внесены дважды, другие массово зарегистрированы по одному адресу (например, в одном случае — 80 человек) и так далее. Ганди также утверждает, что видеозаписи с камер наблюдения на избирательных участках удалялись.

К обвинениям в адрес избирательной комиссии и Индийской народной партии присоединились многие оппозиционные политики (вот лишь два примера: раз, два).

По подсчетам Ганди, его партия потеряла как минимум 48 мест из-за таких нарушений, а избирательная комиссия не смогла обеспечить соблюдение принципа «один человек — один голос». Ганди потребовал публикации цифровых списков избирателей для проверки партией и общественностью.

Избирательная комиссия и правящая Индийская народная партия отвергли все обвинения. Комиссия потребовала, чтобы Ганди либо подал официальный протест против итогов выборов, подкрепив его присягой, либо принес публичные извинения. Комиссия штата Карнатака, где находится Махадевапура, отметила, что Конгресс не подавал официальных возражений при ревизии списков перед выборами. Комиссия также пояснила, что видеозаписи с участков хранятся всего 45 дней после оглашения результатов — именно в этот период можно подавать жалобы. Представители Индийской народной партии подчеркнули, что заявления о фальсификации выборов подрывают демократию и доверие к государственным органам.

В ноябре должны состояться выборы в законодательное собрание Бихара — одного из крупнейших штатов Индии (население — около 130 миллионов человек). Готовясь к этим выборам, избирательная комиссия провела в Бихаре так называемую специальную интенсивную ревизию списка избирателей. Эта процедура подразумевает, что чиновники должны побывать в каждом доме и удостовериться, что каждый избиратель внесен в списки, а все лишние имена (умершие, уехавшие и так далее) из них исключены. Но критики утверждают, что ревизия проводилась поспешно и небрежно, и в результате многие люди, имеющие право голоса, оказались исключены из списков (больше шести миллионов человек), зато в них в больших количествах попали «мертвые души».

Разбирательство дошло до Верховного суда. Тот констатировал, что многочисленные жалобы связаны не столько с конкретными нарушениями, сколько с общим недоверием к работе избирательной комиссии.

Аналогичная ревизия ожидается по всей стране — а это больше 900 миллионов избирателей (общенациональные выборы в Индии — это крупнейшее электоральное мероприятие в мире). Следующие парламентские выборы должны состояться не позднее мая 2029 года.

Индийский национальный конгресс решил вести кампанию уличных протестов по всей стране против «кражи голосов».