В Великобритании из-за засухи выпустили рекомендации по экономии воды. Среди них — удаление старых электронных писем и фотографий Эксперты говорят, что это бессмысленно и вредно
Правительство Великобритании выпустило рекомендации по экономии воды, нехватка которой образовалась из-за жаркой погоды и засухи. В частности, власти посоветовали жителям страны удалять старые электронные письма, обратило внимание издание Tomʼs Hardware.
Национальная группа по борьбе с засухой (в нее входят в том числе метеослужбы, представители правительства, а также компании, занимающиеся водоснабжением — прим. «Медузы») назвала происходящее «чрезвычайной ситуацией национального значения». В пяти регионах официально объявлена засуха, а уровень воды во многих реках и водохранилищах Англии продолжает снижаться. Как отмечает Independent, первое полугодие 2025-го стало самым засушливым в Великобритании с 1976 года.
В сообщении на сайте правительства Великобритании упомянуты меры, которые применяют власти и компании для меньшего потребления воды, а также перечислены способы экономии воды «в домашних условиях». В частности, власти советуют жителям:
- сократить время на прием душа;
- устранить протечки в унитазах;
- установить бак для сбора дождевой воды и использовать ее для полива сада,
- не поливать газоны;
- удалять старые электронные письма и фотографии, так как дата-центры требуют больших объемов воды для охлаждения систем.
Как отмечает Tomʼs Hardware, совет удалять письма и фотографии выглядит бессмысленным, так как основные затраты дата-центров связаны с работой процессоров, в том числе графических, а не с хранением данных. Издание также подчеркивает, что поиск и удаление файлов требует дополнительных вычислительных операций, а значит, дополнительного потребления энергии и воды. Таким образом, рекомендация правительства может привести к обратному эффекту.
«Мы благодарны общественности за соблюдение ограничений, где они действуют, для экономии воды в этих засушливых условиях. Простые повседневные действия, такие как закрытие крана или удаление старых писем, также действительно способствуют общим усилиям по снижению спроса и сохранению наших рек и дикой природы», — заявила директор по водным ресурсам Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по борьбе с засухой Хелен Уэйкхем.
Согласно исследованию Оксфордского университета, относительно небольшой дата-центр потребляет около 26 миллионов литров воды в год, отмечает The Independent.