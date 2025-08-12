25 лет гибели «Курска» Семь видео о крупнейшей по числу жертв катастрофе на российском военном флоте (и о реакции властей РФ на нее)

АПЛ «Курск». Середина 1990-х годов Antoine Gyori / Sygma / Getty Images

25 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа в послевоенной истории советского и российского военно-морского флота — затонула атомная подлодка «Курск», на борту которой находились 118 человек. Катастрофа «Курска» произошла через несколько месяцев после начала первого срока Владимира Путина на посту президента РФ. То, как Путин и его окружение действовали в этой ситуации (попытки замолчать произошедшее, нежелание сказать правду семьям моряков о судьбе их родных, печально знаменитые слова президента «Она утонула»), показательно для дальнейшей истории России. Так же российские власти продолжают действовать и спустя 25 лет. Катастрофа «Курска», все детали которой до сих пор не известны, неоднократно становилась темой журналистских расследований, книг, документальных и художественных фильмов. Вот лишь семь видео о произошедшем.

Что посмотреть

Передача Сергея Доренко о гибели «Курска» и реакции Путина на это событие. После этого эфира его уволили с ОРТ

Гибель «Курска», расследование причин катастрофы и ее последствия для России в программе «Навальный LIVE»

Спустя 25 лет после гибели «Курска» по-прежнему остается много вопросов. Главные из них собрала «Русская служба Би-би-си»

Фильм проекта «Минута в минуту» к 25-летию гибели «Курска»

Документальный фильм Алексея Пивоварова о «Курске», выпущенный к 19-й годовщине крушения подлодки

Фрагмент художественного фильма «Курск» (2018 год), спродюсированного Люком Бессоном

Путин о подлодке «Курск»: «Она утонула» (интервью в прямом эфире CNN в сентябре 2000 года)

Что почитать

Как Путин обсуждал «Курск» с Клинтоном

Как Путин обсуждал «Курск» с Клинтоном

