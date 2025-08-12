25 лет гибели «Курска» Семь видео о крупнейшей по числу жертв катастрофе на российском военном флоте (и о реакции властей РФ на нее)
25 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа в послевоенной истории советского и российского военно-морского флота — затонула атомная подлодка «Курск», на борту которой находились 118 человек. Катастрофа «Курска» произошла через несколько месяцев после начала первого срока Владимира Путина на посту президента РФ. То, как Путин и его окружение действовали в этой ситуации (попытки замолчать произошедшее, нежелание сказать правду семьям моряков о судьбе их родных, печально знаменитые слова президента «Она утонула»), показательно для дальнейшей истории России. Так же российские власти продолжают действовать и спустя 25 лет. Катастрофа «Курска», все детали которой до сих пор не известны, неоднократно становилась темой журналистских расследований, книг, документальных и художественных фильмов. Вот лишь семь видео о произошедшем.