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ВСУ расставляют рыболовные сети (!), чтобы ловить российские дроны Фотографии
Источник: Meduza
На востоке и юге Украины над городами, дорогами, блокпостами и артиллерийскими позициями теперь натягивают рыболовные сети. Их шьют сами украинцы или передают в подарок европейские рыбаки. Вместо ловли рыбы сети используются для ловли российских FPV-дронов. В ВСУ этот инструмент называют «антидроновым коридором» и говорят, что он недорогой и эффективный: «Количество успешных атак врага на маршрутах, защищенных сетками, существенно уменьшается». Украинская армия собирается создать «антидроновые коридоры» на ключевых маршрутах вдоль всей линии фронта. Вот как они выглядят.