ВСУ расставляют рыболовные сети (!), чтобы ловить российские дроны Фотографии

На востоке и юге Украины над городами, дорогами, блокпостами и артиллерийскими позициями теперь натягивают рыболовные сети. Их шьют сами украинцы или передают в подарок европейские рыбаки. Вместо ловли рыбы сети используются для ловли российских . В ВСУ этот инструмент называют «антидроновым коридором» и говорят, что он недорогой и эффективный: «Количество успешных атак врага на маршрутах, защищенных сетками, существенно уменьшается». Украинская армия собирается создать «антидроновые коридоры» на ключевых маршрутах вдоль всей линии фронта. Вот как они выглядят.

Украинские военные натягивают сеть против дронов на востоке Донецкой области, 8 июля 2025 год Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Антидроновая сеть над улицей в прифронтовом городе Орехов в Запорожской области, 23 июля 2025 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press

Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Житель Орехова в «антидроновом коридоре», 15 июля 2025 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press