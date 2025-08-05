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ВСУ расставляют рыболовные сети (!), чтобы ловить российские дроны Фотографии

Источник: Meduza

На востоке и юге Украины над городами, дорогами, блокпостами и артиллерийскими позициями теперь натягивают рыболовные сети. Их шьют сами украинцы или передают в подарок европейские рыбаки. Вместо ловли рыбы сети используются для ловли российских FPV-дронов. В ВСУ этот инструмент называют «антидроновым коридором» и говорят, что он недорогой и эффективный: «Количество успешных атак врага на маршрутах, защищенных сетками, существенно уменьшается». Украинская армия собирается создать «антидроновые коридоры» на ключевых маршрутах вдоль всей линии фронта. Вот как они выглядят.

Украинские военные натягивают сеть против дронов на востоке Донецкой области, 8 июля 2025 год
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Антидроновая сеть над улицей в прифронтовом городе Орехов в Запорожской области, 23 июля 2025 года
Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press
Reuters / Scanpix / LETA
Reuters / Scanpix / LETA
Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA
Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press
Andriy Andriyenko / Ukraineʼs 65th Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA
Житель Орехова в «антидроновом коридоре», 15 июля 2025 года
Dmytro Smolienko / Ukrinform / Vida Press