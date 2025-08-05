В мире распространяется новый наркотик, намного более сильнодействующий, чем героин и фентанил От нитазенов погибли сотни людей. Многие даже не знали, что именно они принимают

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В мире распространяется новый вид наркотиков. Это синтетические опиоиды нитазены, которые были созданы как обезболивающее, но никогда не применялись в медицине, потому что даже небольшая их доза может убить. Теперь нитазены распространяются как наркотики — доступные в производстве, сильнодействующие и очень опасные. Их часто подмешивают к другим веществам для усиления эффекта, и многие люди даже не осознают, что именно они принимают. Рассказываем, что еще нужно знать о нитазенах.

Нитазены — это сильнодействующие синтетические опиоиды, которые в 1950-х годах синтезировала швейцарская фармацевтическая корпорация Ciba (сейчас Novartis). Нитазены планировали использовать в качестве болеутоляющего средства. Однако их так и не одобрили для медицинского применения нигде в мире: нитазены снимают боль и вызывают эйфорию, но они настолько сильнодействующие, что даже малые дозы чреваты смертельно опасными побочными эффектами.

Во второй половине XX века нитазены изредка появлялись в разных странах мира. В 1966 году эти опиоиды обнаружили в Италии, в 1987-м — в Германии, в 1998-м — в России. В Москве от них погибли не меньше 20 человек. Был задержан наркоторговец, у которого нашли 200 пакетиков с кристаллами этонитазена, одной из разновидностей нитазенов. Это вещество тогда попалось московским оперативникам впервые; они считали, что его подпольно синтезируют «безработные химики», писал «Коммерсант».

Шесть лет назад нитазены стали распространяться по миру куда активнее, чем раньше. Этому способствовало усложнение производства фентанила (из-за новых ограничений в Китае) и снижение поставок героина (из-за запрета на опиумный мак в Афганистане). Организаторы подпольных нарколабораторий обратились к старым фармакологическим исследованиям — и вспомнили про нитазены. В 2019 году в США и Европе впервые обнаружили эти вещества в изъятых партиях наркотиков.

Многие пострадавшие от нитазенов даже не знали, что принимают их

С 2019 года появилось больше 10 новых разновидностей нитазенов. В 2019–2024 годах эти вещества были обнаружены в 28 странах на разных континентах, от Северной Америки до Африки и Азии, и привели к гибели сотен людей. В Великобритании из-за них умерли как минимум 485 человек, в США — 320, в Латвии — 101, в Австралии — 17. Большая часть нитазенов производится в Китае, практически открыто продается в интернете. В Европу эти наркотики доставляют по почте, например, в корме для собак.

Нитазены выгодно продавать и опасно употреблять. Их дешевле и легче производить, чем фентанил или героин. При этом они в 50–250 раз сильнее героина и 10–50 раз сильнее фентанила. Это облегчает контрабанду (чем меньше объем, тем легче его провезти) и позволяет больше заработать (чем сильнее вещество, тем меньше его нужно для эффекта). Чистая прибыль с одного грамма нитазенов в Европе достигает 600 евро. Она может быть и выше, поскольку их часто продают не в чистом виде, а как примесь к чему-то другому.

Именно этим нитазены и опасны — большинство людей просто не знают, что принимают сильнейший наркотик, даже следовое количество которого может привести к смерти. На черном рынке нитазены подмешивают не только к другим нелегальным наркотикам, но и к рецептурным препаратам вроде оксикодона и ксанакса или даже к жидкостям для вейпов. В 2023 году у 23-летнего британца, который купил в интернете ксанакс без рецепта, внезапно остановилось сердце; экспертиза установила, что таблетки содержали нитазены.

Пока нитазены занимают незначительную долю наркорынка, но эксперты считают, что они будут распространяться. Эта угроза особенно актуальна для Европы: там самым распространенным опиоидом является героин, который уступает нитазенам по доступности и силе воздействия. Для США, где люди тоже умирают от нитазенов, основной проблемой, связанной с наркотиками, был и пока остается фентанил — от него смертей гораздо больше.

Эстония только справилась с фентаниловой эпидемией, как появились нитазены

Первой европейской страной, где в 2019 году обнаружили нитазены, была Эстония. У нее долгая история борьбы с опиоидами: в начале 2000-х, когда вторжение США в Афганистан обрушило мировые поставки героина, в Эстонии началась сильнейшая в Европе фентаниловая эпидемия. К 2017 году ее удалось победить, но с появлением нитазенов снизившееся было число смертей снова пошло вверх. В 2022–2023 годах нитазены убили 130 человек. Это примерно половина всех смертельных случаев в Эстонии, связанных с наркотиками.

По словам экспертов, большинство потребителей нитазена в Таллинне — это жители русскоязычных районов Копли и Ласнамяэ. Русскоязычная община Эстонии непропорционально сильно страдает от «частично сохранившейся криминальной субкультуры советских времен», частью которой был героин; в начале 2000-х его заменил более мощный фентанил, а теперь аналогичный сдвиг происходит с нитазенами, заявил журналистам Postimees глава отдела по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

Пикаро и другие представители эстонских правоохранительных органов говорят, что львиная доля нитазена поступает в Эстонию из Латвии — еще одной европейской страны, пострадавшей от нового наркотика (в 2023 году нитазены стали причиной гибели 101 жителя Латвии). Латвийская полиция задерживает дилеров, но торговля нитазенами так прибыльна, что место одних сразу занимают другие. «В этой игре много денег», — сказал Postimees Калвис Клинтс из отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Латвии.

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