Датский зоопарк предложил отдавать домашних животных на корм хищникам. Нет, речь не идет о собаках и кошках. Но все равно звучит ужасно В зоопарке заявили, что делают так уже давно

Aalborg Zoo

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Зоопарк города Ольборг на севере Дании предложил владельцам некоторых домашних животных — морских свинок, кроликов, кур и даже небольших лошадей — отдать их на корм хищникам. О кошках и собаках речи не было, а вот за передачу лошадей даже предусмотрели налоговый вычет.

«Если у вас есть здоровое животное, которое по разным причинам нужно отдать, вы можете пожертвовать его нам. Животных гуманно усыпляют наши сотрудники, а затем используют их как корм», — сообщил зоопарк в соцсетях.

Такая практика позволяет имитировать естественный рацион хищников, что полезно для их здоровья и инстинктов в неволе. В частности, присутствие туш мелких животных в рационе важно для рыси. Среди хищников в зоопарке Ольборга есть европейские рыси — а еще азиатские львы и суматранские тигры.

Пост зоопарка собрал больше 1600 реакций и 200 комментариев в фейсбуке. Одни комментаторы сочли передачу домашних животных на корм хищникам неприемлемой. Другие заявили, что это более «полезно» и этично, чем просто хоронить животных, которые нуждаются в усыплении, — и уж тем более, чем выбрасывать на улицу тех питомцев, которые стали ненужными или неудобными для своих хозяев.

Пользовательница по имени Камилла Люнхольм поделилась в комментариях, что несколько лет назад отдала в зоопарк Ольборга свою лошадь — и не пожалела об этом, поскольку сотрудники зоопарка сделали все «деликатно». Другая датчанка Сигне Флювхольм рассказала, что тоже планировала передать зоопарку свою лошадь, которую пришлось усыпить из-за окостенения хрящей в копытах. Однако она оказалась слишком большой (весом около 900 килограммов), поэтому хозяйка в итоге отдала ее другой организации, которая использует туши животных для производства биотоплива и удобрений.

Пресс-секретарь зоопарка Ольборга Пиа Нильсен заявила журналу Popular Science, что плотоядных обитателей зоопарка много лет кормят домашними животными: «Хищников необходимо обеспечивать мясом — желательно с шерстью, костями и другими элементами — чтобы их рацион был максимально приближен к естественному. Поэтому вполне логично таким образом использовать животных, которых по разным причинам нужно усыпить. В Дании эта практика широко распространена, и многие наши посетители и партнеры ценят возможность внести свой вклад [в поддержку работы зоопарка]».

Зоопарк в Ольборге не единственный принимает «пожертвования» в виде животных — так делает, например, зоопарк Брукфилд в Чикаго. При этом там принимают не таких домашних животных «как кролики, морские свинки, крысы, мыши, хорьки, кошки, собаки, попугаи», а лишь «выращенных в неволе рептилий, экзотических птиц и млекопитающих» — и только в отдельных случаях.

Датские зоопарки не впервые критикуют за их действия. В 2014 году в зоопарке Копенгагена убили жирафа по кличке Мариус, а потом в присутствии посетителей расчленили его и скормили хищникам. Это вызвало массовое возмущение по всему миру. В зоопарке заявили, что Мариус был убит, чтобы предотвратить вредное для популяции близкородственное скрещивание, а расчленение туши на глазах у публики (в том числе детей) проводилось в образовательных целях. «Люди говорили: „Если ты убьешь жирафа, я убью тебя“. Это безумие. Мы делаем это не из жестокости, а для поддержания здоровья популяции», — говорил научный директор зоопарка Бенгт Хольст.

Жираф Мариус в зоопарке Копенгагена за день до убийства, 8 февраля 2014 года Irfan Cemiloglu / Anadolu Agency / Getty Images

На фотографии останки животного. Не открывайте ее, если это может вас шокировать Все равно хочу увидеть Львы из Копенгагенского зоопарка с тушей жирафа Мариуса, 9 февраля 2014 года Kasper Palsnov / AFP / Scanpix / LETA

Еще через несколько месяцев в том же зоопарке усыпили льва и львицу, а также двух их детенышей, чтобы создать прайд во главе с новым молодым самцом. В зоопарке объясняли это особенностями поведения львов в прайдах: старый самец мог бы спариться со своим потомством, что привело бы к близкородственному скрещиванию; молодой самец мог бы убить всех неполовозрелых львят; старая самка могла бы убить молодого самца. В зоопарке говорили, что безуспешно пытались найти для львов новый дом, прежде чем усыпить их. Это объяснение не особенно помогло: десятки тысяч людей в интернете потребовали от зоопарка перестать убивать здоровых животных.

Еще один похожий случай произошел совсем недавно — в конце июля в зоопарке Нюрнберга. Там убили 12 бабуинов и скормили их туши хищникам, потому что популяция приматов стала слишком велика для зоопарка (43 особи при максимально возможных 25) и приводила к конфликтам в вольере. В знак протеста против убийства бабуинов зоозащитники проникли на территорию зоопарка, а одна из участниц акции приклеила свои руки к асфальту. Защитники животных подали жалобу на зоопарк, заявив, что убийства можно было избежать, если бы зоопарк лучше справлялся с селекцией животных.

В Европе и США практикуются разные методы управления популяциями животных в неволе. Американские зоопарки предпочитают контролировать рождаемость с помощью контрацепции для животных или раздельного содержания самцов и самок. Европейские зоопарки зачастую позволяют животным размножаться, поскольку это часть их естественного поведения в природе, а затем усыпляют «лишние» особи. Это допускают правила Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), на которые смотрители зоопарков ссылались и после эвтаназии жирафа Мариуса в Дании, и после убийства бабуинов в Германии.

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