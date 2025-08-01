В издательстве «Медузы» выходит новый роман Киры Ярмыш. Это ее первая книга, написанная за пределами России

Осенью в издательстве «Медузы» выйдет роман писательницы, пресс-секретаря Юлии Навальной и многолетней соратницы Алексея Навального Киры Ярмыш. Книга называется «Тут недалеко».

В центре сюжета — две лучшие подруги, Ева и Ника. Они не виделись и даже не разговаривали десять лет, а встретившись, сразу вынуждены пуститься в бега. На долгом и непростом пути от Ростова-на-Дону до Владивостока за ними будут охотиться сотрудники ФСБ, полиция и бандиты, им придется столкнуться с болезнями, холодом, голодом и, что страшнее всего, с собственным прошлым.

Все книги издательства «Медузы» (а еще мерч) продаются в нашем «Магазе». Покупая их, вы напрямую поддерживаете нашу работу — и мы можем выпускать еще больше интересных книг, которые запрещено выпускать в России из-за цензуры.

Кира Ярмыш пишет фикшен с 2020 года. Ее первый роман, «Невероятные происшествия в женской камере № 3» о девушке, попавшей в спецприемник за участие в митинге, был переведен и издан в США, Великобритании, Германии, Италии, Венгрии, Норвегии, Финляндии, Дании и Эстонии. Вторая книга Ярмыш, «Харассмент» об офисной работнице, ставшей жертвой домогательств, вышла в России в 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сама писательница на тот момент покинула Россию. Позже в 2022-м ее объявили «иноагентом», а в 2024-м — внесли в перечень «террористов и экстремистов» вместе с другими соратниками и адвокатами Алексея Навального.

«Тут недалеко» — первая книга Киры Ярмыш, написанная в эмиграции. Роман сначала выйдет на бумаге — его можно будет заказать в «Магазе» или купить в книжных магазинах-партнерах, — а позже будет доступен бесплатно в приложении «Медузы».