Компания 20th Century Studios официально представила первый трейлер третьей части кинофраншизы «Аватар», получившей название «Огонь и пепел» («Avatar: Fire and Ash»). Еще до официального релиза трейлер на протяжении нескольких дней ограниченно транслировался перед некоторыми сеансами в американских кинотеатрах, и его копии, снятые в кинозалах, стали распространяться в интернете. В новом фильме Джеймса Кэмерона Джейк Салли, Нейтири и их семья сталкиваются с новым кланом Наʼви — Пепельным народом. Сэм Уортингон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и другие актеры вернутся к исполнению своих ролей из первых двух частей фильма. Лидера Пепельного народа сыграет Уна Чаплин. Премьера фильма состоится 19 декабря 2025 года.

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