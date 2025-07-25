Студент из Чебоксар перешел границу, чтобы воевать на стороне Украины. Потом его вернули в Россию при очередном обмене По данным источников «Верстки», его посадили в СИЗО по обвинению в терроризме. Сослуживцы называют его выдачу «ошибкой системы»

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, 25 мая 2025 года Минобороны РФ / ТАСС / Profimedia

21-летний Алексей Герасимов из Чебоксар в январе 2024 года перешел границу и попытался вступить в один из добровольческих батальонов, в котором россияне воюют на стороне Украины. Однако по прошествии нескольких месяцев, в течение которых ему так и не удалось подписать контракт, он оказался вначале в миграционном лагере, а затем — в числе российских военных, вернувшихся домой в результате обмена пленными между Россией и Украиной. На родине его отправили в СИЗО, его обвиняют по террористической статье. Мотивы Герасимова неизвестны, как он перешел границу — неясно, большинство его близких с журналистами разговаривать отказались. «Верстка» рассказывает, что удалось о нем узнать.

Алексей Герасимов учился на журфаке госуниверситета имени Ульянова в Чебоксарах. Знакомые описывают его как «необщительного и замкнутого человека, увлекающегося идеями независимой Чувашии». При этом почти все его родственники и друзья разговаривать о нем отказались, и в его биографии, как отмечает сама «Верстка», многое остается неясным.

В ноябре 2023 года Герасимов начал публиковать на фейковой странице во «ВКонтакте» посты, посвященные национально-освободительному движению в России. Там же он, как пишет «Верстка», выложил видеоинтервью бойца «Сибирского батальона» — подразделения добровольцев из России, воюющих на стороне Украины. Как Герасимов перешел границу и присоединился к «Сибирскому батальону» — неясно.

Алексей Герасимов

Единственный документ, который удалось найти «Верстке» — это решение украинского суда о задержании и последующем выдворении Герасимова. Из него следует, что границу России с Украиной он перешел 23 января 2024 года в Белгородской области. Чувашский активист, который, как пишет «Верстка», познакомился с Герасимовым на базе «Русского добровольческого корпуса» (еще одно подразделение российских добровольцев в составе ВСУ) предполагает, что тот ни с кем не договаривался. «Получается, перешел [границу], столкнулся с жителями села местного, спросил, какое это село, они [говорят] — украинское. Он сказал, что пришел воевать за Украину. Они позвонили спецслужбам, и те приехали за ним, провели проверку, полиграф, все дела. Дали добро», — рассказывает активист.

В «Сибирском батальоне», куда Герасимова передали в феврале, некоторые отнеслись к его истории с подозрением. Один из бойцов говорит, что у него возникли сомнения, потому что перейти границу с Россией очень сложно. «Люди с серьезной подготовкой многолетней — им этот челлендж не удавался, они погибали при попытке перейти границу. А человек с явно слабым здоровьем и, видимо, не имеющий никакой подготовки — он типа перешел», — говорит боец.

Сослуживцы по батальону вспоминают, что Герасимов в общих тренировках не участвовал, ссылаясь на плохое самочувствие, и, судя по всему, не хотел воевать. «Выходил покушать, взять тарелочку — и шел обратно сидеть в компьютере. Он сидел в компьютере постоянно — и все», — рассказывают они. По словам собеседников «Верстки», сам Герасимов причиной своего отказа от тренировок называл затягивание сроков заключения контракта — его не подписывали с ним семь месяцев. Проблемы с документами для этого батальона «Верстка» называет «типичной ситуацией», но отмечает, со слов бойцов, что многие добровольцы, тем не менее, начинали тренировки, не имея контракта.

В августе 2024 года Герасимов отказался подписывать контракт, говорят собеседники «Верстки». По версии одного из них, это могло быть связано с большими потерями, которые понес «Сибирский батальон» во время одной из «акций», после чего у бойцов «мотивация резко упала», а часть из них решила уйти. Однако эти люди, по словам собеседников «Верстки», столкнулись с угрозами со стороны командования, которое пообещало поместить их в миграционную тюрьму и выдать России. «В случае с Герасимовым эту угрозу воплотили в жизнь», — пишет «Верстка».

В миграционном лагере Герасимов, по словам его знакомого, был настроен оптимистично — «хотел отсидеться до конца войны или даже уехать в Европу». Он провел там девять месяцев — но в конце мая 2025-го оказался в группе гражданских, вернувшихся вместе с военнопленными в Россию в результате обмена с Украиной. Чувашский активист, говоривший с «Версткой», считает, что это произошло в результате «ошибки системы» внутри миграционной службы. Про «административный бардак» говорит также один бывший боец «Сибирского батальона», а другой допускает, что Герасимов мог и сам хотеть обмена. Еще один бывший сослуживец Герасимова добавляет, что за несколько дней до обмена тот почистил переписку в мессенджерах.

По данным трех источников «Верстки», после возвращения в Россию Герасимова отправили в СИЗО по обвинению в терроризме (статья не уточняется). 19 июня его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — со звездочкой, означающей возбужденное по террористической статье дело. Родственники Герасимова говорить с журналистами отказались. Решение об аресте Герасимова «Верстка» в базах российских судов не нашла.