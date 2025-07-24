В ночь на 24 июля от удара российских дронов пострадал одесский «Привоз» — самый знаменитый рынок Украины. Он открылся в 1827 году как место для торговли с колес (то есть с телег и возов; отсюда и название «Привоз»). Перед 1917 годом для него построили так называемый «Фруктовый пассаж», комплекс павильонов с арочными воротами, которые стали символом «Привоза».

Сам «Привоз» стал символом Одессы. Здесь торговали украинцы, русские, евреи, татары и люди других национальностей. Здесь зарождались шутки и поговорки, ставшие частью «одесского колорита». О «Привозе» писал Исаак Бабель и шутил Михаил Жванецкий. Это главный городской рынок, гастрономическая и историческая достопримечательность, культурный центр.

В результате атаки дронов «Фруктовый пассаж» частично разрушен. В торговых павильонах начался пожар, но его уже потушили. О пострадавших не сообщается. Несмотря на атаку, рынок продолжает работать. Продавцы, чьи торговые точки пострадали, пытаются спасти уцелевшие товары.

Iryna Nazarchuk / Reuters / Scanpix / LETA

Michael Shtekel / AP / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Тимофей Мельников

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Во время ночной атаки под удар попал не только «Привоз», но и исторические объекты на Приморском бульваре. Среди них гостиница «Лондонская» (первый отель Одессы, открывшийся в 1846 году), Дом Золотарева (имеет статус памятника архитектуры) и Воронцовский дворец.

Повреждения этих зданий не такие значительные, как павильонов «Привоза». В них были выбиты стекла и частично обвалилась штукатурка.

Гостиница «Лондонская», в которой повреждены окна и балконы Тимофей Мельников

Тимофей Мельников

Выбитые стекла в Доме Золотарева, построенном в 1820-х годах Тимофей Мельников Воронка от попадания беспилотника на Приморском бульваре Тимофей Мельников

Также в Одессе разрушен один из подъездов жилой многоэтажки, пострадали частный дом и автозаправка.

По последним данным, ранения получили четверо жителей города.

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

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