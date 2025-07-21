Журналист Владимир Раевский снял фильм о «путешествии в Берлин 1936 года» Там были чистые улицы, джаз и кинокомедии. Туда ездили сотни тысяч туристов. И никто не хотел замечать, что стоит за этой «нормальностью»

Журналист Владимир Раевский снял фильм о Берлине 1936 года — о том, каким его могли увидеть туристы через три года после прихода нацистов к власти в Германии и за три года до начала Второй мировой войны. Он рассказывает, что столицу рейха посещали сотни тысяч туристов — только из США приезжали до полумиллиона человек в год.

Нацисты «прилагали огромные усилия, чтобы продлить или даже воссоздать ощущение нормальности», говорит в фильме Владимир Раевский. Туристы видели необыкновенно чистые улицы и опрятно одетых людей, молодежь танцевала свинг (нацисты специально создали джазовый оркестр, который исполнял музыку с «идеологически правильными» текстами), а в кинотеатрах в основном показывали комедии (на политическую пропаганду приходилось не более 10% фильмов).

Вот что говорит Владимир Раевский в финале фильма:

Все знают, как любая, самая жуткая, реальность умеет поворачиваться витриной наружу. Витрина завораживает […] Германия 1930-х годов продолжала быть очень популярным туристическим направлением для европейцев и американцев. И большинство туристов просто пожимали плечами, когда речь заходила о… ну, вы понимаете. О том самом. «Мы такими вещами не интересовались…» А люди? Ну какими еще местные обычно кажутся туристам? Приветливыми и симпатичными. Но я не верю, что подступающей новой реальности можно было просто не заметить. Можно было заставить себя ее не замечать, можно было заставить себя не говорить о ней, можно стараться не думать. Но реальность разрушает вербальную магию, она прорастает вокруг нас, она берет свое. И вскоре […] реальность захватывает любое отведенное ей «жизненное пространство».

Владимир Раевский