В Москве за одну ночь выпала месячная норма осадков. Город затопило Вот как это выглядит. Фото и видео из соцсетей

В Москве в результате сильного дождя, начавшегося в ночь на 21 июля, за несколько часов выпала месячная норма осадков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. По ее данным, в разных административных округах ночью и утром выпало от 47 до 91 миллиметра осадков (больше всего — в ) при месячной норме осадков 85 миллиметров. По прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до середины дня, порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду, в некоторых районах возможна гроза. В результате сильных дождей дороги и подземные переходы в Москве и Московской области затопило. В Наро-Фоминском районе Подмосковья обрушился мост, из-за чего три населенных пункта оказались изолированы. На Шелепихинской набережной в Москве временно перекрыли движение. К вечеру ожидаются пробки в центре Москвы и на вылетных магистралях по направлению в область. Из-за непогоды жителей Москвы призвали по возможности не выходить на улицу, а, если это неизбежно, то проявлять осторожность и не укрываться под деревьями. Также москвичей попросили ездить на метро.

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