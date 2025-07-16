«Все вместе в последний раз» Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого — и последнего — сезона шоу «Очень странные дела». В финальной части сериала героям предстоит найти и убить главного антагониста четвертого сезона — монстра Векну. Где он и что замышляет, неизвестно. Миссия героев осложняется тем, что военные взяли под контроль разрушенный разломами Хоукинс и разыскивают Одиннадцать. «Грядет финальная битва — а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все — вся команда — собрались вместе в последний раз», — говорится в описании тизера. Последний сезон «Очень странных дел» будет выходить по частям: первая выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а финал сериала — в канун Нового года, 31 декабря.

Netflix

Кинокритик Антон Долин — о том, почему все любят «Очень странные дела»

Почему все так любят «Очень странные дела»? Из-за ностальгии по 1980-м? На самом деле это сериал о современности Специальный выпуск «Радио Долин»

Кинокритик Антон Долин — о том, почему все любят «Очень странные дела»

Почему все так любят «Очень странные дела»? Из-за ностальгии по 1980-м? На самом деле это сериал о современности Специальный выпуск «Радио Долин»

Изображение на обложке: Netflix