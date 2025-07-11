Крымская правозащитная группа

Гражданин Украины, участник Евромайдана и политический заключенный Андрей Коломиец вернулся в Украину после тюремного заключения в России, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий 11 июля, пишет «РБК-Украина».

Тихий рассказал на пресс-конференции в Киеве, что после освобождения в России Коломийца 7 июля доставили на российско-грузинскую границу и депортировали без документов. Когда украинские дипломаты узнали, что он находится на границе с Грузией, ему оформили документы и помогли пересечь границу. Попав в Грузию, Коломиец вернулся в Украину через Молдову, сообщил представитель МИД.

Российский юрист Михаил Беньяш, ранее защищавший украинского политзаключенного, сообщил, что, прежде чем попасть в Грузию, Андрей Коломиец провел «несколько на редкость отвратительных дней в подвале погранпункта Верхнего Ларса». По его словам, Коломийца держали в подвале вместе с более чем 60 украинцами. Беньяш заявил, что из всех украинцев, находившихся в подвале, границу смог пересечь только Коломиец.

О том, что Коломиец находился в подвале на границе с Грузией, 8 июля сообщала его жена, пишет телеграм-канал «Поддержка политзеков. Мемориал».

Обновлено. После возвращения в Украину Андрея Коломийца доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщила изданию «Ґрати» глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник. По ее словам, после того, как Коломиец пересек границу в Одесской области, к нему подошли представители ТЦК, проверили документы и забрали с собой в Белгород-Днестровский, не позволив связаться с родственниками. Правозащитница уведомила о произошедшем власти Украины. Скрипник заявила, что по закону Коломиец имеет право на отсрочку от мобилизации, поскольку «у него есть соответствующее решение Комиссии по установлению факта лишения свободы». Примерно через час «Грати» сообщило, что Коломийца отпустили из ТЦК после проверки документов, сейчас он едет домой.

Андрей Коломиец находился в заключении с мая 2015 года, говорится в справке о политзаключенном на сайте «ОВД-Инфо». Его задержали в Кабардино-Балкарии, куда он приехал к своей жене. Коломийца обвинили в том, что он бросал «коктейли Молотова» в бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» на Евромайдане в Киеве в 2014 году, и тем самым покушался на их убийство. Также его обвиняли в хранении наркотических веществ. Первоначально Коломиец дал признательные показания, но затем заявил, что оговорил себя под пытками. По его словам, он не бросал «коктейли Молотова», а найденные наркотики ему не принадлежали.

Киевский суд Симферополя в июне 2016 года приговорил Коломийца к 10 годам лишения свободы. Как рассказал Михаил Беньяш, Коломиец провел в заключении девять лет и девять месяцев. Его освободили 15 января 2025-го, после чего сразу же поместили в депортационный центр, где он находился до июля.

Европарламент, а также российская правозащитная организация «Мемориал» признали Андрея Коломийца политическим заключенным.