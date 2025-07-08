В «Лосином острове» произошла драка местных жителей с людьми в масках, сопровождавшими колонну строительной техники Через национальный парк собираются проложить дорогу. Конфликт продолжается уже полтора года

В национальном парке «Лосиный остров» в Подмосковье 7 июля произошла драка между местными жителями и людьми в масках, которые сопровождали колонну машин (в том числе два КАМАЗа), направлявшихся в лес.

Люди в масках силой оттеснили протестующих на обочину и пригрозили, что, если те не отойдут, техника поедет «по ним». Полицейские находились на месте, но в ситуацию не вмешивались. Инспекторы парка отсутствовали, а их телефоны не отвечали. По вызову местных жителей на место прибыла Росгвардия. Конфликт удалось остановить лишь после предупредительного выстрела.

Предмет конфликта — проект строительства дороги через «Лосиный остров». Она должна стать новым въездом в Королев и тем самым частично разгрузить Ярославское шоссе, у которого исчерпана пропускная способность. Экологи и местные жители протестуют, указывая на разрушительные последствия для экосистемы.

«Лосиный остров» — крупнейший лес Москвы и ближнего Подмосковья. До декабря 2023 года он считался единым национальным парком. Теперь он фактически поделен: часть в пределах МКАД передана в управление Москвы, за пределами — федеральному министерству природных ресурсов и экологии. Почти сразу после раздела подмосковные власти обнародовали планы реконструкции дороги через лес.

«Реконструкция» — лукавое название проекта. Речь идет о просеке, по которой нет сквозного проезда, — а ее хотят превратить в полноценную автодорогу.

Общественные слушания проходили до января 2024 года. Проект раскритиковали не только местные жители и независимые экологические организации, но и представители Общественной палаты, и даже председатель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев.

Уже весной местные жители стали замечать на просеке специалистов, которые вели подготовительные работы для начала строительства дороги.

Вопрос о строительстве дороги через «Лосиный остров» дошел до президента РФ: Владимира Путина спросили об этом на «прямой линии» в конце 2024 года. Путин поручил разобраться в ситуации федеральному правительству, властям Подмосковья и Общественной палате. В апреле 2025 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил президенту, что дорога будет построена к началу 2026 года, но точный маршрут не назвал.

Чтобы легализовать строительство дороги, Минприроды даже пришлось пересмотреть положение о национальном парке «Лосиный остров». Территория, по которой должна пройти трасса, из заповедной превратилась в «зону хозяйственного назначения».

Противники проекта считают, что строительство дороги приведет к тому, что часть леса окажется отрезана, и дикие животные (лоси, лисы, кабаны и другие) в этой части вымрут. Кроме того, дорога — это всегда дополнительное загрязнение: выхлопные газы, шум, свет фар.

При этом ожидаемая пропускная способность новой дороги — 900 автомобилей в час. Пробки на Ярославском шоссе от этого не уменьшатся, а просто появится еще одна хроническая пробка — посреди национального парка.

«Медуза»