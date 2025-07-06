В Мурманской области в ходе ультрамарафона в Хибинах погибли два человека. Сперва участники забега попали под ливень, а на перевале дул ветер и шел снег

«Спортфест Хибины»

Во время соревнований «Спортфест Хибины» в Мурманской области погибли два участника многокилометрового забега, проходившего в ночь на 6 июля, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Он написал в своем телеграм-канале утром 6 июля, что, по предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия.

В ходе забега погибли жительница Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения, сообщили в управлении Следственного комитета по Мурманской области. По данным телеграм-канала Mash, близкого к силовым структурам, это Ирина Г. и Евгений М. (их фамилии не приводятся). В мурманском МЧС сообщили, что одного участника забега госпитализировали. Mash утверждает, что в состоянии средней тяжести госпитализировали двух человек.

В администрации Кировска Мурманской области сообщили, что мероприятие организовала частная компания, соревнования проходили в Хибинах в шестой раз. Из сообщений в телеграм-канале «Спортфест Хибины» следует, что в ночь на 6 июля организаторы проводили три — на 46, 68 и 108 километров. До конца неясно, участники каких забегов погибли или пострадали во время соревнований.

В начале ночи первые участники соревнований стали просить об эвакуации с пунктов питания, созданных на маршрутах, — организаторы сообщили об этом около 01:30. Около двух ночи участники соревнований стали сообщать «о сложившейся экстремально ситуации на единственном сохраненном перевале». Тогда же организаторы узнали, что на последнем пункте питания одному из участников стало плохо, после чего туда направили медработников. В 03:53 ночи организаторы объявили, что закрыли гонку, а всех ультрамарафонцев будут эвакуировать. Ближе к 04:00 в телеграм-канале «Спортфест Хибины» опубликовали имена участников трех забегов, которые сошли с гонки.

В администрации Кировска заявили, что, как только организаторы узнали об ухудшении погодных условий, они оповестили все экстренные службы, а в точки обогрева направили дополнительные группы волонтеров с теплой одеждой и горячим питанием, а также приняли меры для помощи участникам забега.

В ГУ МЧС Мурманской области сообщили, что в 04:55 утра получили информацию о том, что в ходе забега, проходившего через Хибинский горный массив, погибли два человека. Спасатели завершили поисковые работы к 10:40 утра. «Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», — сообщил губернатор Мурманской области. Вскоре после этого организаторы «Спортфест Хибины» заявили, что отменили все мероприятия, запланированные на 6 июля.

Перед соревнованиями организаторы ультрамарафона предупреждали, что во время забегов возможны сложные погодные условия, и призывали «утепляться». Мурманское издание «СеверПост» обратило внимание, что организаторы собирались отменить забег на 15 километров «по причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС». Судя по сообщениям в телеграм-канале «Спортфест Хибины», этот забег не проводили. Также из-за усиления ветра организаторы отменили водный этап 17-километровой гонки Sup&Run.

По данным Mash, из-за погоды организаторы трех ультрамарафонов изменили маршруты, снизив с 3500 до 1400 метров. При этом путь к финишу проходил через перевал, где сложились самые суровые погодные условия. Один из участников забега рассказал Mash, что спустя час после старта начался сильный дождь. «А потом вымокшие до нитки участники зашли в перевал, где начался сильнейший ледяной шторм», — пишет телеграм-канал. Участник соревнований рассказал, что ему в спину дул сильный ветер со снегом. Телеграм-канал опубликовал видео, снятое одним из участников, на записи слышно, как он называет происходящее «жестью».

Один из участников соревнований Антон сообщил телеграм-каналу «112», что на одной из дистанций встретил девушку, которой стало плохо из-за того, что она замерзла. Вместе с другими участниками он помог ей добраться до ближайшего пункта, куда вызвали медработников, сейчас с девушкой все хорошо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований (часть 3 статьи 238 УК).