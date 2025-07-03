В Рязани полицейский избил преподавательницу, когда она фотографировала цветы. Он посчитал, что она закладчица наркотиков

Травмы, которые получила Валентина Волкова во время задержания Архив Валентины Волковой

Жительница Рязани, репетитор по русскому языку и литературе сообщила, что подверглась насилию со стороны полицейских из-за того, что фотографировала цветы. Подробности случившегося она рассказала на своей странице «ВКонтакте» 30 июня. Некоторые детали привела поэтесса Татьяна Бутченко.

Нападение произошло днем 20 мая на берегу реки Трубеж недалеко от дома, где жила Волкова. По ее словам, вскоре после полудня она снимала на камеру телефона цветы на лугу, сидя на туристическом коврике, а спустя 10 минут после этого к ней подошел полицейский. Волкова заявила, что привлекла внимание полиции именно из-за фотографий: ее приняли за закладчицу наркотических веществ. Судя по снимку, опубликованному на странице Волковой, она фотографировала цветы рода вероника.

Как рассказала Волкова, к ней подошел «довольно крупный молодой человек» в штатском и потребовал, чтобы она передала ему карты и телефон. Он не представился и не показал служебное удостоверение. Затем к ней подошел второй полицейский. По ее словам, к ней применили силовой прием, а затем надели наручники.

«Шок? Шок. Страх? Еще какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовешь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит как плеть, а в ответ слышишь: „Ничего, сука, переживешь!“ А их двое! Тебя хватают и куда-то тащат. Мысль только одна: „Меня сейчас убьют!“» — рассказала Волкова.

Как сообщила Татьяна Бутченко, полицейским пыталась помешать еще одна местная жительница, которая потребовала, «чтобы мужчины прекратили избиение». «На что сотрудники в штатском нецензурно выругались и посоветовали „бабке“ идти куда шла, потому что они „взяли закладчицу“», — рассказала Бутченко. По ее словам, после случившегося Волкову отпустили, не став задерживать.

Валентина Волкова опубликовала фотографию, на которой видна ее травмированная рука. После случившегося у нее диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные отеки, рассказал сотрудник рязанского Института истории философии и политических наук РГУ Сергей Рахманин. Он отметил, что муж Волковой воюет в Украине. «В то время, когда он защищает родину, его жена подвергается насилию со стороны работников правоохранительных органов!» — заявил Рахманин.

Валентина Волкова рассказала Татьяне Бутченко, что, согласно заключению врачей, «кости срастаются, а вот сухожилие уже не срастется». Из-за нападения у нее не функционирует большой палец на правой руке, поэтому она не может ничего держать в этой руке.

В полиции Рязанской области 3 июля представили свою версию случившегося. По данным регионального управления МВД, 20 мая двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заметили на окраине Рязани «женщину, в поведении которой они усмотрели признаки противоправных действий». Утверждается, что полицейские поинтересовались, что местная жительница здесь делает, однако она «начала уходить», после чего на нее надели наручники и «доставили к служебному автомобилю». «Установив, что гражданка непричастна к противоправным действиям, сотрудники полиции отпустили ее», — добавили в полиции.

По данным МВД, уже 20 мая жительница Рязани обратилась с заявлением, в котором выразила свое несогласие с действиями полицейских. Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД провели проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы.

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