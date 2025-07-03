Под Житомиром взрывы с разницей в три минуты полностью уничтожили два предприятия. Разрушены 25 домов, есть погибшие и раненые

Взрывы произошли на двух предприятиях, расположенных в районе села в Житомирской области вечером 2 июля. В результате взрывов погибли два человека, ранения получили 24 человека, в том числе четверо детей, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, погибли сотрудники предприятия, ранены местные жители.

Взрывы произошли на территории двух производственных объектов на автодороге М-06 Киев — Чоп, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. По его словам, оба предприятия полностью разрушены. Один из очевидцев рассказал «Суспiльне», что взрывы произошли с разницей в три минуты. Что стало причиной взрывов, власти не говорят.

Первоначально появились сообщения о том, что в результате взрыва повреждена заправка азербайджанской компании Socar. Однако глава областной администрации отверг эту версию.

Как рассказал Виталий Бунечко, в результате взрывов полностью уничтожены 25 жилых домов. О том, сколько домов получили повреждения, власти пообещали сообщить позднее. В результате случившегося также повреждены линии электропередачи, из-за чего 735 домов остались без электричества, сообщили в «Житомироблэнерго».

После взрывов полиция закрыла трассу М-06 в обоих направлениях, организовав движение по объездным дорогам. В дальнейшем на трассе частично восстановили движение, разрешив проезд по одной из полос в обоих направлениях. В районе происшествия возникли пробки. Полиция полностью восстановила движение по трассе утром 3 июля.

После случившегося Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней призвал местных жителей закрыть окна и не выходить на улицу.