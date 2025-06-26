Весной 2025 года в нашем «Магазе» впервые появились электронные книги издательства «Медузы» — и художественная линейка («Разрыв» Даниила Туровского, «Наше сердце бьётся за всех» Константина Зарубина, «Белая дама» Сергея Лебедева), и нон-фикшен («Нелюбовь. О путинской России в девяти фильмах» Александра Роднянского, «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“» Антона Долина, «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине» Саймона Шустера).

Теперь епабов в «Магазе» стало еще больше: там можно купить электронные версии книги «Любовь в условиях турбулентности» педагога Димы Зицера и романа «(Не) о войне» украинской писательницы Жени Бережной.

Епабы книг «Медузы» можно найти и за пределами «Магаза» — с недавних пор они продаются в Amazon и Apple Books. Все существующие электронные версии — от «Моей любимой страны» журналистки Елены Костюченко до недавно опубликованной биографии Владимира Зеленского «Шоумен» авторства Саймона Шустера — теперь доступны для заказа через Amazon и Apple Books в США, Великобритании и Германии.

Если вы все же предпочитаете бумажные книги, их по-прежнему можно заказать в нашем «Магазе» — или купить офлайн в любом магазине из этого списка.

Магазины с книгами «Медузы»

Хотите пойти в магазин и купить книги, выпущенные «Медузой»? Вот удобный список — по странам

Магазины с книгами «Медузы»

Хотите пойти в магазин и купить книги, выпущенные «Медузой»? Вот удобный список — по странам

Каждая ваша покупка помогает «Медузе» выжить.