В швейцарском кантоне Вале в результате схода ледника 28 мая была разрушена деревня Блаттен. Камнепады в долине Лётченталь начались еще 14 мая, ситуация ухудшалась и вечером 17 мая власти решили объявить в Блаттене эвакуацию. Деревню покинули 92 местных жителя и 16 гостей. Вовремя принятое решение о перемещении людей из Блаттена спасло десятки жизней. Тем не менее, сообщает Associated Press, после схода ледника на Блаттен один человек — 64-летний мужчина — числится пропавшим без вести. Кантон Вале еще до обрушения ледника ввел режим особой ситуации, что позволило оперативно привлечь ресурсы для ликвидации последствий происшествия, в том числе получить помощь от армии. Глава федерального департамента по вопросам окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Альберт Рёшти отметил, что жители горных регионов всегда осознают риски, с которыми им приходится сталкиваться. «Природа сильнее человека», — подчеркнул он, заверив, что власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении деревни. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер написала в соцсети X: «Это ужасно — потерять родной дом. В эти часы мои мысли с жителями Блаттена».

Деревня Блаттен. 23 мая 2025 года Jean-Christophe Bott / EPA / Scanpix / LETA Место, где была деревня Блаттен. 29 мая 2025 года Jean-Christophe Bott / EPA / Scanpix / LETA