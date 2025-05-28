В Байкальске Иркутской области произошло массовое убийство, погибли четверо подростков, еще четверо ранены. На них с ножом напал их друг, затем он поджег дом и погиб

Четверо подростков убиты, еще четверо несовершеннолетних пострадали в результате нападения, совершенного в городе Иркутской области в ночь на 28 мая, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, массовое убийство произошло в садовом товариществе «Горный Байкал». В одном из домов группа подростков с разрешения родителей отмечала день рождения, сообщил губернатор Игорь Кобзев, ссылаясь на главу Байкальска Василия Темгеневского. В определенный момент один из подростков напал на других с ножом, а после нападения поджег дом. В результате возникшего пожара нападавший погиб, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух человек.

Подробности случившегося привели российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам. По данным Baza и Babr Mash, на даче собрались 14 человек, чтобы отметить день рождения подруги, 15-летней Анастасии. По данным «ВЧК-ОГПУ», на подростков с ножом напал 17-летний Михаил Парамонов. Дача, на которой собрались подростки, принадлежала его старшему брату. Во время праздника подростки пили алкогольные напитки, сообщил глава Байкальска. Вечером несколько человек ушли домой, а часть осталась спать на даче, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По информации Baza и «ВЧК-ОГПУ», 17-летний Михаил начал приставать к 14-летней Виктории и предлагал ей заняться сексом. Девочка ответила отказом, за нее вступились другие подростки, после чего Михаила, как сообщается, «отправили спать». Когда подростки уснули, утверждает Babr Mash, Михаил напал на них, погибли трое юношей и девушка. Baza пишет, что Михаил напал на детей с канцелярским ножом.

Массовое убийство подростков в Байкальске. В городе траур Meduza

Baza и Shot сообщили имена погибших: 13-летний Николай, 14-летний Вадим, 14-летний Ойбек и 16-летняя Полина. При этом в СК сообщили, что среди погибших — 14-летняя девочка.

Во время нападения одна из девочек, 15-летняя Вероника, притворилась мертвой, а, когда Михаил ушел в другую комнату, выбежала на улицу и попросила помощи у соседей, они вызвали полицию, сообщает Baza.

После нападения, как сообщили телеграм-каналы, Михаил устроил пожар в доме. Shot пишет, что, когда на место происшествия приехали полицейские, Михаил открыл газ, после чего произошел взрыв. Baza пишет, что 14-летняя Виктория смогла выбежать из дома прямо перед взрывом, когда увидела, что Михаил открывает газ.

Четверых раненых подростков госпитализировали. 14-летний юноша, раненный в шею, находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал губернатор Игорь Кобзев. Раненого прооперировали, трое находятся в состоянии глубокого шока, рассказала уполномоченная по правам ребенка Татьяна Афанасьева. В то же время Mash утверждает, что в реанимации находятся два человека, юноша и девушка.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что дети, погибшие и пострадавшие в Байкальске, были «объединены пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс», пишет ТАСС. О чем идет речь, пока неясно.

После массового убийства в Байкальске создали оперативный штаб. На место выехали вице-губернатор Вячеслав Эглит, руководители местных министерств здравоохранения, образования и социального развития, а также региональный уполномоченный по правам ребенка. Губернатор сообщил, что семьям погибших и пострадавших окажут всестороннюю помощь. В Байкальском городском поселении объявили трехдневный траур.