В подвале дома в американском поселке 60 лет строили модель железной дороги. Получилось больше километра путей Весь этот труд оказался под угрозой, когда дом выставили на продажу. К счастью, нашелся понимающий покупатель

В поселке Роки-Хилл в американском штате Нью-Джерси есть клуб любителей моделей железных дорог. Он называется Pacific Southern Railway — в честь Южно-Тихоокеанской железной дороги, которая была одним из главных символов железнодорожного бума в США во второй половине XIX века. Клуб существует больше 60 лет — и за это время построил огромную модель железной дороги: общая протяженность путей — больше километра, вдоль них — горы, города и заводы. Для управления поездами создано специальное программное обеспечение.

Страница Pacific Southern Railway в Instagram Страница Pacific Southern Railway в Instagram Страница Pacific Southern Railway в Instagram

Железная дорога находится в подвале дома Карлтона Пэйта, многолетнего председателя клуба. Члены Pacific Southern Railway — 30-40 человек — собирались там раз в неделю. Но в 2023 году Пэйт умер. Через некоторое время его вдова Энн решила, что дом слишком велик для нее одной и что ей следует его продать и переехать поближе к детям.

Другого места, куда можно перенести железную дорогу, не нашлось, да и это было бы крайне сложно. Но члены клуба не хотели лишаться результатов своего долгого совместного труда — и стали искать покупателя, который согласился бы сохранить железную дорогу.

Pacific Southern Railway в последние несколько лет стал местной достопримечательностью, о нем рассказывали по телевидению. А в мире энтузиастов моделей железных дорог этот клуб уже давно легенда.

Страница Pacific Southern Railway в Facebook

Страница Pacific Southern Railway в Facebook Страница Pacific Southern Railway в Facebook Страница Pacific Southern Railway в Facebook

В январе 2025 года о сложном положении, в которое попал клуб, написала одна из самых авторитетных американских газет — The Wall Street Journal. Эту заметку прочел Джеймс Мюррей, член комедийной труппы The Tenderloins и один из ведущих комедийного телешоу Impractical Jokers. Он живет в Принстоне, совсем рядом с Роки-Хилл, и как раз искал новое помещение для компании своей жены и для их совместной благотворительной организации, которая помогает людям с болезнью Альцгеймера.

Мюррей побывал на нескольких встречах Pacific Southern Railway, пришел в восхищение от работы участников клуба и купил дом Пэйта. Бывшую гостиную он решил переделать в салон для клуба, стилизованный под вагон 1950-х годов. Кроме того, Мюррей перезапустил сайт Pacific Southern Railway и начал выпускать мерч. «Вы просто больше не увидите такого в Америке, такой преданности клубу и своему делу», — сказал Мюррей о работе создателей железной дороги.

Члены клуба и Джеймс Мюррей с женой Страница Pacific Southern Railway в Instagram

«Медуза»