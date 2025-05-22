Агенты ленинградского КГБ, следившие за диссидентами, неформальной молодежью и квир-людьми, принуждали их к сотрудничеству насилием и шантажом После распада СССР «сексоты» продолжили работать на ФСБ. Главное из расследования «Проекта»

Издание «Проект» опубликовало фильм-расследование о группе агентов ленинградского КГБ, которые в СССР следили за диссидентами, неформальной молодежью и квир-людьми. Герои расследования устраивали провокации, принуждая своих жертв к сотрудничеству с помощью шантажа и насилия, в том числе сексуализированного. После распада Советского Союза они продолжили работать на ФСБ, говорится в публикации. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Один из героев расследования, которого «Проект» назвал агентом КГБ и ФСБ, — Владимир Гущин. Он один из создателей Партии зеленых. После распада СССР и как минимум еще в 2024 году Гущин числился сотрудником петербургского центра «Контакт» при Комитете по делам молодежи мэрии Петербурга, где работают с подростками. Он также выступал в качестве эксперта по молодежным субкультурам на телевидении и написал несколько методических пособий по работе с неформальной молодежью, которые критиковали в том числе за нетерпимость к квир-людям.

«Проект» поговорил со знакомыми, бывшими коллегами и подопечными Гущина, а также ознакомился с одной из его методичек «Дети улиц (Асоциальные молодежные формирования)», опубликованной в Петербурге в начале 2000-х годов. В частности, в этой книге Гущин рассказал, что в 1980–1990-х годах он под управлением КГБ участвовал в программах по перевоспитанию неформальной молодежи и рассуждал о методах внедрения в молодежные движения.

Из расследования также следует, что в рамках работы на КГБ Гущин следил за диссидентами. Так, в архивах литовского КГБ журналисты обнаружили документ, где рассказывалось, как спецслужба внедряла агентов в диссидентские организации. Одного из агентов упоминают под псевдонимом «Шура». Расследователи считают, что это и был Гущин, детали биографии которого совпадают с информацией, которую спецслужба раскрыла о деятельности «Шуры». Среди людей, за кем он следил, были диссидент и бывший политзаключенный Юлий Рыбаков, а также российская журналистка, участница демократического движения периода перестройки Елена Зелинская.

После распада СССР Гущин работал в центре «Контакт» с подростками, передавая информацию о них ФСБ и структурам МВД, в том числе управлениям по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью, рассказали собеседники «Проекта».

Вместе с Гущиным в центре «Контакт» работал Сергей Баркан, которого источники журналистов также назвали человеком, который сотрудничал с силовиками. Они обвинили его в пытках и насилии, в том числе сексуализированном, в отношении участников молодежных движений и субкультур.

«Гущин и Сергей Баркан могли поставлять силовикам эксклюзивную информацию. Они были такие главари этой системы, всегда играли «хороший-злой полицейский». Гущин был хороший, а Баркан злой. Если ты информацию не говоришь, ты попадешь к Баркану, — рассказал один из бывших сотрудников центра «Контакт. — Гущин его [Баркана] отдел называл «гестапо». У них был автобус с надписью «Социальный патруль» и там задержанных сажали на бутылку. В прямом смысле. Это было фирменным ходом Баркана. А Гущину было кайфово, что есть такой чувак, который может скинхедов на бутылку посадить, ему нравилось, что их боялись».

Другой агент, как следует из расследования, — давний знакомый Гущина Владислав Терехин, также известный как Хазан и Влад Лектор. В 1990-е, по словам собеседников «Проекта», Терехин был связан с главой петербургского управления ФСБ Виктором Черкесовым, другом и сослуживцем Владимира Путина по ленинградскому КГБ.

В 1980–1990-е годы Терехин занимался провокациями, в том числе в отношении диссидентов. В одной из таких провокаций Гущин и Терехин участвовали вместе. В начале 1990-х, как рассказали источники авторов расследования, после знакомства в пивном баре они пригласили журналиста одного из ленинградских изданий (его имя известно «Проекту», но не раскрывается) в квартиру в центре Петербурга. Там журналиста опоили, а когда он очнулся, заявили ему, что его подвергли сексуализированному насилию и сделали компрометирующие фотографии. После этого Гущин и Терехин заставили журналиста сотрудничать с ними.

В 2010-2020-х годах Терехин собирал информацию о петербургских оппозиционерах и активистах. Многие их них рассказывали, что тот постоянно посещал митинги и акции, приглашал участников выпить или в баню, пытался их опоить и сфотографировать в компрометирующем виде, а затем заставить сотрудничать. Часто Терехина видели на акциях с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. При этом сам Милонов отрицает сотрудничество с Терехиным. Также в расследовании «Проекта» говорится о связи провокатора с главой отдела петербургского Центра «Э» Олегом Шайдуллиным.

Одной из предполагаемых жертв Терехина стал бывший активист штаба Алексея Навального в Петербурге Дмитрий Мякшин. В 2017 году на него завели уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции на акции против коррупции. Мякшина обвинили в том, что во время митинга он выбил зуб полицейскому. На видео с акции заметно, что активист упал на сотрудника полиции, из-за чего тот ударился челюстью о его голову. На тот момент Мякшину было 17 лет.

В итоге Мякшина приговорили к двум годам лишения свободы условно. Во время следствия и суда он заявил, что не совпал во взглядах с оппозицией. Мякшин подал заявку на вступление в «Молодую гвардию Единой России», но там ему отказали. В итоге он оказался в провластном движении «Поколение Z», которое связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, и участвовал в пропагандистских акциях, в том числе против Навального.

Среди петербургских активистов ходили слухи, что Мякшин внезапно сменил политические взгляды после провокации Терехина, говорится в расследовании. Утверждалось, что провокатор опоил активиста и сделал с ним компрометирующие снимки. Однако «Проект» не смог найти ни сами фотографии, ни человека, который лично бы их видел.

При этом журналисты нашли другие свидетельства, указывающие на то, что Терехин оказывал давление на Мякшина. В 2019 году Мякшин с другими активистами «Поколения Z» принимал участие в пикете против штаба Навального в Петербурге. Вечером в день акции на форуме «Двач» опубликовали скриншоты интимных видео с Мякшиным — оказалось, что он занимался вебкамом. Как выяснил «Проект», за несколько часов до публикации Терехин рассылал эти видео знакомым.

Терехин заявил «Проекту», что видео с Мякшиным обнаружил его знакомый, на тот момент журналист Russia Today Павел Смоляк. И он же выкладывал видео у себя в соцсетях (пост был удален, но скриншот есть в распоряжении «Проекта»). Смоляк не ответил на вопросы расследователей.

После пикета и публикации фото Мякшин, говорится в расследовании, увлекся наркотиками и алкоголем. В январе 2021 года активист пропал, через несколько недель его тело нашли в морге города Токсово Ленинградской области.

В разговоре с «Проектом» Терехин отрицал, что применял к кому-либо насилие и шантаж и сотрудничал с правоохранительными органами. Владимир Гущин и Сергей Баркан отказались ответить на вопросы журналистов.

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