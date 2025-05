Газета Chicago Sun-Times опубликовала список книг на лето. 10 из 15 произведений не существуют Список сгенерировал искусственный интеллект

Одна из ведущих ежедневных газет Чикаго, Chicago Sun-Times, выпустила список книг, рекомендованных для летнего чтения, который сгенерировал искусственный интеллект. В список вошли реальные авторы и поддельные книги, которые они никогда не писали, сообщило 20 мая издание 404 Media, первым обратившее внимание на это.

«Список для летнего чтения в 2025 году» опубликовали 18 мая, он появился во вкладке Chicago Sun-Times под названием «Индекс жары» («Heat Index»). Только пять из 15 книг, представленных в перечне, оказались реальными, пишет NPR. В перечне оказались фальшивые книги таких авторов, как Брит Беннетт, Мин Джин Ли, Румаан Алам, Ребекка Маккай, Мэгги ОʼФаррелл, Персиваль Эверетт. Все это реальные авторы, но они никогда не писали произведений, упомянутых в списке, указывает The Guardian.

В статье, появившейся в Chicago Sun-Times, каждая книга содержала короткое описание. Например, «Мечты о морском береге» («Tidewater Dreams») Исабель Альенде описываются как «сага о нескольких поколениях, действие которой происходит в прибрежном городке, где магический реализм встречается с экологическим активизмом». В описании книги «Последний алгоритм» («The Last Algorithm») Энди Вейра говорится, что эта история «повествует о программисте, который обнаруживает, что система искусственного интеллекта обрела сознание и уже много лет тайно влияет на глобальные события».

В список попали и реальные произведения, например «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Великолепные руины» Джесса Уолтера и «Здравствуй, грусть!» Франсуазы Саган.

Как указывает The Verge, в номере Chicago Sun-Times от 18 мая в разделе по рекомендациям, что делать летом, в некоторых материалах за авторством Марко Бускальи упоминаются люди, которых не существует. Так, ненастоящие эксперты появились в материале о гамаках, например «доктор Дженнифер Кампос, профессор исследований досуга в Университете Колорадо» — журналисты The Verge не смогли найти такого человека. Кроме того, в материале упоминается статья в журнале Outside, которой, судя по всему, не существует. В статье «Летние тенденции в еде» говорится о «докторе Кэтрин Ферст, пищевом антропологе из Корнельского университета» — этого человека также не существует.

В беседе с 404 Media Марко Бускалья заявил, что «иногда» использует искусственный интеллект, но всегда проверяет материал. «В этот раз я этого не сделал, и я не могу поверить, что пропустил это, потому что это так очевидно. Никаких оправданий. Это на 100 процентов моя вина, и мне очень стыдно», — сказал он.

Списки книг, сгенерированные искусственным интеллектом, помимо Chicago Sun-Times появились в газете The Philadelphia Inquirer, отмечает 404 Media. Публикации подготовила компания King Features, дочерняя структура медиагиганта Hearst, сообщил вице-президент по маркетингу и коммуникациям Chicago Public Media Виктор Лим. По его словам, «исторически сложилось так», что газета не подвергает редакционной проверке газетные вкладыши, подготовленные King Features. «Мы обновляем нашу политику, чтобы требовать внутреннего редакционного надзора за подобным контентом», — сказал Лим.

Chicago Sun-Times заявила, что появившийся в газете список книг — это не редакционный контент и редакторы издания его не одобряли. «К нашему большому разочарованию, в этом списке были рекомендованы книги, которых не существует. Мы намерены сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось», — заявили в редакции. Руководство Chicago Sun-Times пообещало, что с подписчиков издания не будут брать плату за номер, в котором были неточности, раздел удалят из электронной версии газеты, редакция изменит внутренние правила и будет указывать, что материалы подготовлены третьей стороной, а также будет стремиться к тому, «чтобы это никогда не повторилось».

Новостные издания неоднократно публиковали контент, сгенерированный искусственным интеллектом, отмечает The Verge. Громкие инциденты произошли с медиахолдингом Gannett и журналом Sports Illustrated, в обоих случаях искусственный интеллект применяла сторонняя маркетинговая компания. «Редакции обычно оправдываются тем, что они не имеют никакого отношения к контенту, но появление работы, созданной искусственным интеллектом, рядом с реальными репортажами и материалами, написанными сотрудниками, все равно подрывает доверие», — добавляет The Verge.

